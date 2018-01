Kim Kardashian posó en topless para una nueva imagen de Twitter .

La mujer de 37 años estaba de pie sosteniendo un abrigo de piel abierto para exponer su cuerpo, usando nada más que un par de bragas diminutas.

Antes de publicar la imagen, la estrella de la realidad había difuminado el pezón de su pecho expuesto.

Kim no es ajena a las sesiones de fotos atrevidas, de hecho, la madre de tres hijos posó en un bikini escaso en la playa para un disparo publicado el lunes.

La imagen fue inspirada por el desglose de Bo Derek 1979 10, y presentó a Kim descansando en la playa en Malibú vistiendo un bikini.

Al igual que Bo, su cabello estaba trenzado en filas de maíz, lo que provocó que algunos la acusasen de apropiación cultural.

Eso no detuvo a Kim, quien también usó su cabello en trenzas para la imagen del abrigo de pieles posterior.

Aunque posar para fotos desnudas un lunes por la mañana puede parecer una forma inusual de comenzar la semana, para Kim es solo su trabajo diario.

El año pasado posó desnuda trepando a un árbol para tomar una foto en Instagram, y de hecho estaba descansando en topless en su cama por otra imagen publicada la semana pasada.

Ese tiro de retroceso fue uno de los muchos saltos de tono de su sesión de junio de 2016 con los fotógrafos de moda Mert Alaş y Marcus Piggott para la revista GQ.

Pero mientras que Kim puede estar feliz de estar desnuda, también está ocupada atendiendo a un recién nacido.

A principios de este mes, Kim y su esposo Kanye West se convirtieron en padres por tercera vez cuando su madre sustituta dio a luz a una niña, a la que llamaron Chicago.

Sin embargo, Kim no parece tomar licencia por maternidad, y ha estado trabajando arduamente para promocionar su nueva gama de perfumes, que implica posar botellas de perfume de gran tamaño y muchas actualizaciones en las redes sociales.

La ocupada madre trabajadora también ha estado filmando el programa familiar Keeping Up With The Kardashians.

En las redes, los usuarios la han criticado ampliamente pues aseguran que ser mamá de la manera que ella lo hace es fácil para cualquiera porque ya no se lleva la pesada carga de estar embarazada.

Mientras que los más conservadores, además de criticar su arriendo de úteros para tener hijos, reclaman que Kim debería tener más decencia y no andar posando desnuda en todas las revistas y plataformas web por respeto a sus retoños.

¿Qué opinas tú de su última sesión?