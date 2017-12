Siguen los coletazos por apoyo de la ex ministra a Chile Vamos Francisco Huenchumilla dice que “los DC no somos de derecha” y le pide a Mariana Aylwin retirarse del partido o callar Por su parte, el diputado Fuad Chahín dijo que los problemas en la DC "no se resolverán en el Tribunal Supremo", sino que con una posición y rumbo político definidos.