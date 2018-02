Lisa Zimmermann, esquiadora freestyle alemana de 21 años ahoga sus penas desnudándose para la edición germana de Playboy: la vigente campeona del mundo de slope no logró recuperarse a tiempo de su grave lesión de rodilla y causa baja en los Juegos Olímpicos de invierno de Pyeongchang, donde confiaba ganar medalla de oro.

La propia Lisa, que comenzó practicando patinaje artístico sobre hielo antes de pasarse al esquí y que es una de las máximas exponentes de un disciplina que sólo es olímpica desde 2014 ,explica por su parte que “llegó un momento en el que me volví loca (por no poder competir). Tenía la necesidad de moverme, pero no me dejaban hacer nada, ni ir a patinar, ni esquiar. Tampoco podía salir con mis amigos por lo duro de la recuperación. No soy el tipo de persona que se va por ahí a tomar café. Si salgo, tiene que haber acción”.

Pero pese a quedarse sin participación en Pyeongchang, Lisa está siendo la comidilla por sus posados sexy, un pequeño consuelo.