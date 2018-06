El delantero de Inglaterra Harry Kane encabeza la tabla de goleadores del Mundial Rusia 2018, tras conseguir este domingo un hard trick en un partido donde su selección venció por goleada a Panamá.

El jugador, ficha del Tottenham de la Liga Premier, logró maracar el día de hoy tres dianas, dos de las cuales fueron de penal, en una jornada donde no sólo su selección se coloca como líder del Grupo G, sino que además, Kane se coloca como máximo goleador del torneo con cinco tantos.

2 partidos – 2 victorias

8 goles a favor@HKane, goleador del torneo#ENGPAN #Rusia2018 pic.twitter.com/D9ugK3O0Se — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 24, 2018

“Me he llevado una pelota que me hace sentirme orgulloso. No muchos jugadores han hecho un triplete en un Mundial, así que estoy muy orgulloso”, expresó el jugador en rueda de prensa tras culminado el encuentro.

También aseguró que los disparos desde el punto penal los ha practicado mucho, lo que fue demostrado este domingo al marcar dos goles de esa manera. “El tercer gol tal vez sea de los más afortunados. Los arietes tenemos etapas y a veces metemos todo y otras no”.

Los otros dos pepinazos de Kane los marcó en el primer partido ante la selección de Túnez, en la victoria obtenida 2-1 para el equipo de “Los Tres Leones”.

De esta manera destrona al belga Lukaku y al portugues Cristiano Ronaldo, quienes compartían en el primer lugar de la tabla con cuatro dianas cada uno, en dos partidos.

En el tercer lugar están el ruso Dennis Cheryshev y el brasileño nacionalizado español Diego Costa con tres.

Finalmente, aunque no están en el cuadro de honor, están: Artem Dzyuba de Rusia, Mile Jedinak de Australia, Luka Modric de Croacia, Ahmed Musa de Nigeria y Phillippe Coutinho de Brasil con dos tantos.

De esta manera la batalla por obtener el Balón de Oro sigue muy fuerte. Se verá como se desarrollan los próximos partidos, tanto de la fase de grupos, como las siguientes rondas.