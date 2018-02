Directo a los fusibles fue Bruno Villalobos en su reaparición pública tras difundirse la acusación que la Fiscalía hizo a Carabineros: adulteración de las pruebas que fundamentaban las imputaciones de la Operación Huracán.

Villalobos quiso encapsular el conflicto para que las responsabilidades no pasaran desde las administrativas hacia las políticas y, antes de que la investigación sumaria de la policía uniformada llegase a puerto y que la Justicia pudiera establecer su propia verdad, dio de baja a tres funcionarios involucrados y, también, al creador de Antorcha, la polémica app a través de la cual aseguraban haber interceptado la comunicación de 8 comuneros mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco, acusados de incendiar una serie de camiones en la zona de la Araucanía.

En la ocasión en que se llamara a retiro al general Marcelo Teuber, al mayor Patricio Marín, al capitán Leonardo Osses y al ingeniero Alex Smith, el Director de Carabineros expresó que “aquí tenemos una verdad administrativa y una verdad jurídica. Estos últimos días yo me he reunido con el general Pineda, y he realizado otras diligencias que me hacen tomar una dura decisión, pero creo que es necesaria para darles objetividad y transparencia a los procesos investigativos”, señaló. “Es un caso que está focalizado en una investigación de las más de mil quinientas diligencias que hacemos a diario con el Ministerio Público”, agregó.

Pero el caso sigue creciendo, junto con los nudos problemáticos y la coincidencias de nombres. Leonardo Osses, ahora ex funcionario de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar), declaró el pasado viernes 16 en la Fiscalía Regional de Temuco, por el llamado Huracán 2.

Se trata de las “inconsistencias” detectadas en los peritajes policiales originados a raíz de la indagatoria por la quema de 29 camiones de la empresa Sotraser ocurrida el 28 de agosto del año pasado en San José de la Mariquina.

Por su parte, Alex Smith también compareció ante el Ministerio Público. Ante el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez hizo ejercicio de su derecho de guardar silencio. Smith ya adelantó que será ante la Justicia que de su testimonio, en el que implicará a políticos y humoristas en el financiamiento de atentados incendiarios en la Araucanía. Los fiscales Juan Meléndez y Tatiana Esquivel, “buscan determinar si en el atentado que se investiga en la jurisdicción pudiera haber irregularidades similares a las ocurridas en La Araucanía”, en la “Operación Huracán 1”, señaló El Mercurio.

Las “inconsistencias” entre los informes de las policías (Carabineros e Investigaciones) fueron informadas por el fiscal Alejandro Ríos. “Señalé que en virtud de una inconsistencia -a la cual yo no puedo calificar más que hecho-, de un peritaje con otro lo comuniqué en su oportunidad a la fiscalía (regional), la cual entiendo determinó abrir una causa para ver a qué niveles llegaba esa inconsistencia”, planteó.

Las gestiones han involucrado incluso dos allanamientos a la Dipolcar en Temuco.

Una de las inconsistencias sería que el comunero Patricio Antiago, condenado por porte ilegal de municiones, sería vinculado a quema de 29 camiones en la Mariquina, esto mientras estaba con arresto domiciliario, estando acreditado por la misma policía que al día y hora de la realización de una de la quema de camiones él se encontraba en su hogar. La Defensoría Penal Mapuche en Valdivia, solicitó al Ministerio Público una audiencia para clarificar el presunto vínculo.