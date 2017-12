Una cosa es aceptarnos tal como somos, aprender a querernos, valorar que el tiempo pasa, que no nos importe que el pelo se nos vuelva cano o que nos salgan algunas arrugas. Pero otra muy distinta es no admitir que revertiríamos los efectos de la edad si estuviera en nuestras manos, ya que es algo que hacemos cada día cuando tomamos decisiones como dejar de fumar, salir a hacer deporte, llevar una dieta más saludable, etc. La supervivencia es instintiva, y todos queremos vivir el mayor tiempo posible siempre y cuando nos encontremos bien.

La principal causa del envejecimiento se produce cuando las células se dañan por los radicales libres, un “residuo” del interior de nuestras células que hace que se vayan oxidando.

Hasta ahora no hemos conseguido detener el envejecimiento, pero sí hacerlo un poco más lento. Conocemos que hay sustancias que aceleran la producción de radicales libres y sustancias que lo detienen. Aquí les dejamos una lista de sustancias que aceleran el proceso y los hábitos que lo ralentizan.

Lo NO debes hacer o consumir:

Tabaco

Se lleva el premio en sustancia que acelera el proceso del envejecimiento. Según un estudio publicado en la revista ‘Molecular Psychiatry’. No solo es dañino para el corazón y los pulmones, también lo es para el cerebro.

Tomar el sol

El sol hace que las células de la piel envejezcan antes. Lo que en un momento te dará un bonito bronceado se convertirá en una carga que llevarás después.

Estrés crónico

El estrés es la respuesta del cuerpo a una situación que nos resulta desagradable. Su función evolutiva es mantenernos alejados de los problemas o enfrentarnos a ellos cuanto antes. Pero cuando esta situación se prolonga en el tiempo se ponen en marcha una serie de desencadenantes que hacen que el cuerpo literalmente se oxide.

Dieta alta en grasa y azúcares

Una dieta poco balanceada y de mala calidad hará que nuestro cuerpo acelere el proceso fisiológico del envejecimiento, teniendo repercusiones no sólo en nuestro aspecto, sino haciendo que nuestros órganos funcionen mal o dejen de funcionar.

No dormir

Privar al cuerpo de sueño es hacer que este no pueda poner en marcha el proceso fisiológico de recuperación. Si no facilitamos al cuerpo que se tome su tiempo y energía cambiando lo viejo por lo nuevo tendremos consecuencias de todo tipo muy similares a las causadas por el estrés: nuestra piel envejece, nuestros órganos se debilitan y a largo plazo puede tener serios problemas relacionados con el corazón, circulación e incluso con el cerebro.

Hábitos que SI debes incluir en tu rutina para ralentizar el proceso de envejecimiento:

Ejercicio diario y dieta balanceada

A partir de los 30 años comenzamos a perder masa muscular, masa ósea, y acumulamos más grasa, por lo que trabajar nuestro cuerpo en el gimnasio hará que el proceso sea mucho más lento. En el caso de las mujeres la pérdida es especialmente más acelerada que en el caso de los hombres.

Se ha demostrado que una dieta saludable y ejercicio intenso aumenta la esperanza de vida. Los genes que se desactivan con la edad y a los que se asocia con los efectos más evidentes del envejecimiento, se “activaban” en aquellas personas mayores que realizaban ejercicios intensos de intervalos. Nunca es tarde para empezar.

Por lo que si quieres verte más joven y más sano, haz ejercicios intensos, entrena la fuerza de todos los músculos de tu cuerpo, come sano y de manera moderada. Esa -por ahora- es la única receta del “elixir de la eterna juventud”.