En plena comuna de Independencia se transportaba una ciudadana venezolana en la micro del recorrido 301. Enviaba un mensaje a través de su teléfono móvil cuando, a la velocidad del rayo, una mano le arrebato el aparató. Ella desesperó y entró en schock, cuando vio que alguien salía tras del “lanza”.

“Iba enviando uno de los cientos de WhatsApp que envío a diario. ¡De repente, una mano me arrancó el teléfono! Desesperación. Cuando daba todo por perdido, noté que a alguien que nunca había visto en mi vida parecía importarle mi teléfono”, declaró.

Se trataba de un ciudadano dominicano que salió tras el lanza, y tras suyo, la propia víctima. Según la declaración de esta última, “yo instintivamente comencé a correr tras este señor que asumí era haitiano o dominicano”. Y, agregó que mientras corría escuchaba a la gente decir “Ay es que estos negros son cosa seria”, “Qué terrible estos haitianos”.

“En mitad de mis 300 metros planos me detuve y les grité a esas personas: ¡Carajo, me robó un chileno! ¡Y la única persona que me ayudó fue ese negro! El señor ‘extranjero’ recuperó mi teléfono, tras varias cuadras de persecución”, detalló Andrea.