La Justicia de Italia anunció que juzgará en segunda instancia a 27 ex militares vinculados a la Operación Cóndor en Chile, Bolivia, Perú y Uruguay, por el asesinato o desaparición de ciudadanos italianos en dicha acción represiva realizada durante las décadas de 1970 y 1980.

Según consigna un reporte de la agencia EFE, el juicio comenzará el próximo 12 de abril en la Primera Corte Penal del Tribunal de Apelación de Roma.

Fuentes próximas al caso señalaron a EFE que el anuncio se produce poco después del proceso en primer grado que concluyó el 17 de enero de 2017, con la absolución de la mayoría de los imputados, y ocho cadenas perpetuas.

En ese sentido, los siete chilenos acusados son: el ex dirigente de la Inteligencia Pedro Octavio Espinoza, el ex funcionario Carlos Luco Astroza, el ex suboficial Orlando Moreno, el ex coronel Hernán Jerónimo Ramírez, el ex oficial de artillería Rafael Ahumada, el ex capitán Manuel Abraham Vasque Chahuan y el ex prefecto Daniel Aguirre Mora.

El juicio en primera instancia concluyó con ocho cadenas perpetuas para los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.

Entre los acusados hay dos antiguos cargos de Bolivia: el presidente golpista Luis García Meza Tejada entre los años 1980 y 1981 y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, ambos de avanzada edad y detenidos en la prisión de Chonchonoro de El Alto.

También hay 14 antiguos militares de Uruguay, donde el único que se personó en el juicio en primera instancia, fue el militar Jorge Néstor Troccoli, quien reside en libertad en Italia tras huir en 2007 de la justicia de su país.

La lista de uruguayos la componen el excanciller Juan Carlos Blanco, el exteniente Ricardo Eliseo Chávez, el excoronel Pedro Mato Narbondo, el excapitán José Ricardo Arab, el militar José Horacio Gavazzo Pereira y el marino Juan Carlos Larcebeau.

También el excapitán Luis Alfredo Maurente Mata, el exmilitar Ricardo José Medina, el excoronel Ernesto Ramos Pereira, el exgranadero José Felipe Sande Lima, el excoronel Gilberto Vázquez Bisio y los exmilitares Jorge Alberto Silveira y Ernesto Soca.

Los cuatro imputados peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez entre 1975 y 1980, el exministro Pedro Richter Prada -ya fallecido aunque la Justicia italiana no ha recibido su certificado- y los exmilitares Martín Martínez Garay y Germán Ruiz Figueroa.

El número de acusados, muchos ya procesados en sus países, ha ido decreciendo por la muerte de estos y todos -con excepción de Troccoli- han rehusado testificar ante la Justicia italiana, que en el juicio en primera instancia les asignó un abogado de oficio.

La Operación o Plan Cóndor fue ideada por el general chileno Augusto Pinochet y coordinó la represión de la oposición política entre 1970 y 1980 por parte sobre todo de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

