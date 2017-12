Una ex reconocida figura de la farándula chilena, quien actualmente es abogada: Romina Salazar, hizo de manera muy pública en sus redes sociales, su preferencia para las pasadas elecciones presidenciales.

Con imágenes en el comando y además en el Crown Plaza, el domingo de las elecciones, la modelo le entregó todo su apoyo a Sebastián Piñera, por lo que a la hora de ratificar los resultados que le otorgaron la victoria al ex mandatario, no dudo en expresarlo a través de las distintas plataformas y esto le valió una ola de críticas.

Sin embargo, ella no quiso quedarse callada y para defenderse, publicó un duro mensaje dirigido a todos los de “izquierda”, que después lo terminó borrando: “Esa masa de gente floja y resentida social no asumida, más conocida como la izquierda, qué manera de hablar estupideces por Dios. Trabajen, TRA-BA-JEN de una vez por todas. Buenos para nada”.

por si Romina se da cuenta que se le borró un tuit, acá se lo dejo para que no se preocupe. Todos pueden seguir viendo su joya enviado desde su Iphone y la comodidad de mirarse el ombligo. Para ti @romizalazar pic.twitter.com/Rqhd9IE0TQ — Carlo Diablo (@DiabloSantus) December 20, 2017

Pero como suele ocurrir, un usuario logró hacer un pantallazo de sus palabras, el que terminó viralizándose, además, ésta persona expresó su propia opinión con respecto al tweet de la ex reconocida figura de la farándula de nuestro país. Ante esto, a Salazar no le quedó de otra que admitir que el mensaje era suyo y ante la ola de críticas en su contra, manifestó lo siguiente: “en mi Twitter escribo lo que quiero, mis opiniones etc. Al que no le gusta que no me siga, nadie esta obligado aquí y no acepto que intenten limitar mi derecho”.

Vía El Dinamo