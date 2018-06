Un chofer de autobús en China sufrió un derrame cerebral mientras conducía, pero gracias a la rápida actuación de dos pasajeros se logró evitar un accidente de tránsito.

Los hombres sin pensarlo salvaron la vida de casi 30 personas que viajaban a bordo del vehículo después.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se aprecia el momento en que el conductor se encuentra manejando cuando de repente sufre un ataque cerebrovascular en plena marcha.

Luego, dos hombres llegan apresurados para auxiliar al señor y controlar la situación. Uno de ellos corre hacia la cabina y toma el volante en sus manos, mientras el autobús avanza a casi a 90 kilómetros por hora.

Al parecer este evento ocurrió hace una semana y según informa RT Actualidad, todos los pasajeros se encuentran a salvo, mientras que el estado de salud del conductor es estable.

“Rescate oportuno: un pasajero salvó casi 30 vidas al tomar el volante de un autocar que viajaba a toda velocidad después de encontrar a su conductor sufrir un accidente cerebrovascular repentino. Todos los pasajeros están seguros y el conductor ahora se encuentra en condición estable”, relata Global Times en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, se desconoce el lugar exacto del suceso.

