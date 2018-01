No hay forma de predecir qué tipo de cepa del virus de la gripe podría extenderse por el planeta o, dadas las herramientas médicas modernas, qué tan malo podría ser. Pero los investigadores esperan que finalmente se acerquen a los ataques de gripe más fuertes, para impulsar la protección tan necesaria contra la gripe común de invierno y protegerse contra futuras pandemias al mismo tiempo.

El Dr. Anthony Fauci de los Institutos Nacionales de Salud dijo: “Tenemos que hacerlo mejor y, nos referimos a una vacuna universal contra la gripe. Una vacuna que te va a proteger contra esencialmente todas, o la mayoría, de las cepas de gripe”.

Los laboratorios de todo el país están buscando una súper vacuna que pueda eliminar la vacunación anual de otoño a favor de una cada cinco años o 10 años, o tal vez, eventualmente, una inmunización infantil que dure toda la vida. Fauci está designando una vacuna universal contra la gripe. El verano pasado, reunió a más de 150 investigadores líderes para trazar un camino. Algunos intentos están entrando en la primera etapa de pruebas de seguridad humana.

A pesar de 100 años de ciencia, el virus de la gripe a menudo supera las mejores defensas de la humanidad porque muta constantemente. Los investigadores están diseccionando la capa que oculta la gripe a medida que se escapa del sistema inmunitario y encuentran algunos objetivos raros que permanecen igual de una cepa a otra, año tras año: “Hemos hecho algunas incursiones serias para comprender cómo podemos protegernos mejor. Ahora tenemos que llevarlo a buen término”, dijo el conocido biólogo de gripe Ian Wilson del Instituto de Investigación Scripps en La Jolla, California.

En 1918 no había vacuna contra la gripe y no llegaría en décadas. Hoy, la vacunación es la mejor protección, pero en el mejor de los casos, la vacuna estacional es 60% efectiva. La protección cayó al 19% hace unos años cuando la vacuna no coincidía con un virus en evolución. Si una cepa de gripe nunca antes vista entra en erupción, lleva meses elaborar una nueva vacuna. Las dosis llegaron demasiado tarde para la última, afortunadamente leve, pandemia en 2009.

La principal preocupación de hoy es la letal gripe aviar que pasó de las aves de corral a más de 1.500 personas en China desde 2013. El año pasado mutó, lo que significa que millones de dosis de vacunas ya no coinciden. Mientras los científicos buscan respuestas, “es una locura predecir” lo que podría traer una próxima pandemia, dijo Fauci. La gripe aviar H7N9 china “me preocupa mucho”, dijo el Dr. Taubenberger. “Para un virus como la gripe que es un maestro en la adaptación y la mutación y la evolución para cumplir con las nuevas circunstancias, es de vital importancia comprender cómo estos procesos ocurren en la naturaleza.