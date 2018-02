En el marco de la visita de Charles Scicluna ,arzobispo de Malta y enviado especial por el Vaticano para investigar sobre las acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales que pesan sobre el obispo Juan Barros, han sido llamadas a declarar las victimas del caso Karadima.

Juan Carlos Cruz, una de las victimas del sacerdote, confirmó que él, junto al resto de los afectados, testificaran frente a Scicluna los días 20 y 21 de febrero. “A mí me llamaron desde la nunciatura del Vaticano para pedirme que testificara. Les dije que no podía ir a Chile y me dieron permiso para testificar por Skype delante de Scicluna, me dijeron que tenía que ser desde una parroquia desde acá (Filadelfia)”, aseguró.

El Papa Francisco envió a Charles Scicluna luego de haber respaldado al obispo Barros durante su Visita a Chile. Por esos días declaró no conocer prueba alguna al respecto y aseguró que cuando contara con los antecedentes hablaría del obispo. Además de ello, Juan Barros estuvo presente en distintas misas dirigidas por Francisco.

Pero esto se opone drásticamente a las palabras de Cruz. En 2015 envió una carta al líder del Vaticano para denunciar los abusos y oponerse al nombramiento de Barros como obispo de Osorno.

En un documento de ocho páginas se relata la manera en que Karadima abusaba de los jóvenes y menciona a quienes estuvieron presentes durante esos abusos como testigos, Juan Barros entre ellos. Así describe Cruz en la carta la participación de este último “Juan Barros niega haber visto nada. Sin embargo, somos decenas los que podemos atestiguar que no sólo estaba presente cuando nos abusaba Karadima, sino que además se besaba con el sacerdote y se tocaban. Al igual que los otros tres obispos Tomislav Koljatic, Horacio Valenzuela y Andrés Arteaga”, sostuvo.

La carta habría sido entregada por el cardenal estadounidense Sean O’Malley directamente a Francisco y plantea varios cuestionamientos a un Papa que aseguró no contar con pruebas para analizar el caso. Se espera que en las próximas semanas, las investigaciones de Scicluna entreguen la información que permita a las autoridades tomar medidas concretas frente a los abusos sexuales dentro de la iglesia.