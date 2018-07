El debate sobre el Me Too – traducido al español yo también- ha llegado al Banco Mundial con sondeo interno sobre acoso sexual en el puesto de trabajo.

El resultado fue que de 24.000 empleados de esta institución financiera y sus entidades asociadas, un 25% de las mujeres que participaron en la encuesta aseguran haberlo sufrido y un 4% de los hombres, según el estudio al que ha tenido acceso el diario El País.

De las personas que señalaron haber sido acosadas, solo un 12% presentó una denuncia sobre los episodios de acoso (un 14% entre mujeres). Es de destacar que la mayoría de las que se quejaron manifiestan su insatisfacción con las consecuencias de haber alzado la voz.

La encuesta fue impulsada por un grupo de trabajo, y se envió en marzo a los correos electrónicos de los empleados, en la que un 57% de los participantes fueron mujeres, un 40% hombres y un 3% no se identificó. Dos tercios de los empleados del Banco Mundial trabajan en la sede central en Washington lugar donde se dieron más casos de abusos.



El término acoso en la encuesta se calificó como “avance no bienvenido, solicitudes de favores sexuales” o cualquier otra acción de naturaleza sexual que interfiere con el empleo o crea un ambiente intimidatorio.

Con los resultados, se pone en evidencia el temor de muchos trabajadores a denunciar abusos. De los que no se quejaron públicamente, un 32% temía sufrir consecuencias si lo hacía, un 27% cree que no hubiera cambiado nada y un 23% no confía en el sistema.

Por otra parte de los que sí denunciaron, un 50% se declara insatisfecho con el resultado frente a un 38% satisfecho. Además, un 18% de los que se quejaron públicamente sufrieron represalias.

El estudio también reveló la existencia de testigos de acoso, ya que un 10% de hombres y un 11% de mujeres dicen haber presenciado esta agresión a otras personas dentro del organismo.

En el año fiscal 2018, que ya finalizó, se registraron 33 acusaciones por acoso sexual en el Banco Mundial frente a 11 en 2017. Este aumento se le atribuye al efecto de la encuesta.