La actriz Natalie Portman, que ha estado participando activamente en distintos movimientos contra el acoso sexual, ha explicado en una entrevista con la revista Porter que, como consecuencia de las recientes campañas, ha empezado a analizar más las experiencias de su pasado.

“Pasé de pensar ‘no tengo historias’ a ‘espera, tengo cien historias'”, declaró la actriz. “Creo que mucha gente tiene las mismas consideraciones consigo misma, sobre las cosas que dabamos por sentado”, agregó Portman, citada por ‘Rolling Stone’.

La actriz denunció que muchas personas intentaron expresarse desde hace tiempo sobre este problema, pero estas “no fueron escuchadas, sobre todo las mujeres de color”. “Así que es muy importante que la industria escuche”, insistió Portman.

“Somos silenciadas en las sombras y bajo los focos. A las trabajadoras agrícolas se les dice que no importan a nadie, que están en la sombra, que su voz no importa. Y a las mujeres en el centro de los focos se les dice ‘son la élite, no importan a nadie, dejen de quejarse, permanezcan en silencio'”, criticó este lunes en una conferencia de la campaña Time’s Up en Los Ángeles.

“Todas nuestras voces importan. Todas tenemos historias que contar y necesitamos dejar de guardar silencio sobre la injusticia”, agregó la actriz, citada por Daily Mail.