A pesar de su silencio con respecto el caso, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, continúa complicándose frente a las acusaciones de presuntos abusos sexuales que habría cometido contra funcionarias de la Administración Pública. Este martes, la Fiscal General, Consuelo Porras, y el excanciller Edgar Gutiérrez se reunieron para hablar sobre el caso.

Esta reunión ocurre tres semanas después que el excanciller hizo una denuncia pública señalando los supuestos hechos, en los cuales responsabiliza a Morales. Según Gutiérrez, en la reunión presentó una denuncia como testigo referencial, aunque no reveló las pruebas con las que cuenta.

El exfuncionario reiteró que los señalamientos son en contra del Mandatario, pero dijo que en la reunión se mencionó el nombre de por lo menos un funcionario público más que podría haber facilitado los encuentros. Agregó que después de haber presentado las primeras denuncias se frenaron los hechos en contra de las 10 víctimas de las que tienen conocimiento.

Porras, por su parte, dijo que se acordó que el exfuncionario hablará con las víctimas para explicar sobre los protocolos de investigación y opciones de seguridad para que se decidan a denunciar.

Las denuncias contra Jimmy Morales

El 19 de junio, Gutiérrez publicó por primera vez en su columna de opinión, en el matutino El Periódico, que Morales cometía abusos en contra de jovencitas, una acusación que se fue incrementando conforme pasaron los días.

En declaraciones posteriores al medio digital La Coma, Gutiérrez aseveró que serían por lo menos 10 las víctimas del Mandatario, y que los hechos eran facilitados por altos funcionarios del Ejecutivo.

Excanciller exige justicia

“Básicamente, las víctimas lo que buscan es tener certeza sobre su futuro; entonces, yo le expliqué a la señora Fiscal y a su equipo que, antes de la denuncia en el Ministerio Público (MP), se necesita aclarar qué va a pasar con ellas y eso lo puede responder es la Fiscalía”, explicó Gutiérrez.

Asimismo, añadió que ha “respetado los tiempos de ellas y las medidas de ellas, en la medida de mis posibilidades. Como civil he tratado de indicarles qué mecanismos hay, qué protocolos existen y qué garantías tienen, pero más que informar no puedo”. Esto, en relación a la posibilidad de que las víctimas decidan o no denunciar.

De ocurrir que ninguna de las víctimas quiera denunciar, “el caso queda en manos del MP, y tanto la Ley contra Femicidio como el Código Penal hablan de acción pública, por lo que tienen que buscar la forma de hacerlo y demostrar la verdad”, indicó.

Gutiérrez agregó que “confía en el Ministerio Público, pero no en los aparatos de Inteligencia del Estado”, y confirmó que ha sido víctima de vigilancia incluso antes de denunciar el caso de abuso sexual.

Además, el excanciller dijo que se comenzará una campaña de desprestigio en su contra, para no hacer válidas las denuncias, pero que decidió hacer la denuncia debido a que se trata de delitos graves.

Silencio oficial

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, dijo este lunes, al concluir la reunión de Gabinete, que el presidente no se ha pronunciado con su equipo de trabajo respecto al tema y que se trata de algo “personal” . Afirmó también que en la cartera no se ha tenido conocimiento de estos hechos y que no procede una investigación al respecto.