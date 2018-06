Representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) visitaron este viernes el Centro de Coordinación de Ayuda y Asistencia Humanitaria -CCAH- de Guatemala, con la misión de monitorizar las acciones que ejecuta el Gobierno para recibir y distribuir las ayudas humanitarias solicitadas.

Cinco días después de la erupción del Volcán de Fuego, el gobierno centroamericano formalmente solicitó ayuda internacional para tratar la emergencia. La erupción ha dejado hasta la fecha 109 muertos y más de 1.7 millones de afectados.

“A partir de este momento, esta solicitud se está remitiendo a la comunidad internacional para que puedan hacer llegar sus donaciones a Guatemala”, reza un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El espacio estratégico del Equipo Humanitario de País -EHP-, conformado por agencias del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala con mandato humanitario, Ong's y Cruz Roja Guatemalteca, se reúne para evaluar el accionar ante la emergencia de la erupción del volcán de Fuego. pic.twitter.com/B4TRKkiG6j — CONRED (@ConredGuatemala) June 8, 2018

La canciller guatemalteca, Sandra Jovel, adelantó ue las misiones diplomáticas de su país ya fueron notificadas para la recepción de ayuda. La petición de las autoridades es de “equipamiento para albergues, albergues de campañas, raciones alimenticias frías, abastecimiento de limpieza personal, analgésicos y antibióticos, filtros de agua, baños móviles, telecomunicaciones, infraestructura de servicios, equipo médico, quirúrgico, hospitales móviles y asistencia médica”.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Sergio García Cabañas, explicó que las labores de búsqueda y respuesta “aún no han terminado”, pero ya se avecinan las etapas de “reparación y reconstrucción”. Es por eso que, a 96 horas del desastre, “se ha hecho finalmente el llamado internacional”.

“En principio no sabemos bien qué pedir, porque es ahora que comienza la evaluación de los daños. No voy a pedir 10 puentes si necesito sólo uno, y quizás no lo necesite”, argumentó.

México solidario

La Cruz Roja Mexicana anunció que enviará 130 toneladas de ayuda humanitaria, recaudada con apoyo de la Fundación Walmart, y consiste en 8 mil despensas, 20 mil cubrebocas, 15 mil mascarillas, 3 mil cobijas, 2 mil kits de higiene personal, 600 bolsas para dormir, 800 colchones inflables y 200 tiendas de campaña para seis personas cada una.

Se estima que serán al menos seis tractocamiones que partirán del Centro Nacional de Acopio, ubicado en la ciudad de Toluca (al centro de México), hasta la frontera con Tapachula, donde los víveres se entregarán a la Cruz Roja de Guatemala.