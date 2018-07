“Trabajamos con el fluido de agua que viene de la montaña y no es grande. Nuestra lógica como comunidad no es del consumo sin medida, no es la lógica de comercializar la energía, es la lógica de resolver nuestras necesidades más básicas. Así que nuestro consumo se adapta a lo que la naturaleza nos ofrezca”, dijo Oscar Padilla, del patronato de la comunidad.

“Lo que proponemos no es dejar de utilizar la tecnología que se creó y se ha creado, pero sí utilizarla de forma responsable y con respeto hacia nuestros ríos y bosques. Porque, sí, la naturaleza tiene límites” dijo.

La turbina de Plan Grande es movida con agua recibida por gravedad del Río San Matías, que forma parte de la Cuenca Fluvial Lis Lis, en la Zona de Protección Forestal Micro Cuencas Matías y Quebrada El Gringo. Parte del agua del Río Matías se desvía de su curso por medio de un tubo de pvc que se conecta con la cortina pasando por la casa de maquina y después regresa al curso normal del río, unos metros abajo. “Fueron realizados estudios para determinar cuanto se podría desviar del río sin causar daños”, explicó Edgardo Padilla, del Comité de Electricidad, junta administradora del proyecto de energía de Plan Grande.

“En un principio no conocíamos las turbinas, tuvimos asistencia técnica para manejarlas y también la instalación de la tubería, de la cortina de agua, del sistema eléctrico, cableado, postes. Ahora nosotros mismos nos capacitamos entre nosotros. Instalar transformadores, por ejemplo, ya se queda a cargo de gente de la comunidad. O sea, los problemas no tan complejos nosotros mismos ya logramos resolverlos. La idea es trabajar para que tengamos la autonomía completa”, sostuvo Edgardo Padilla.