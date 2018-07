Tras las declaraciones del fiscal Sergio Moya, quien afirmó que Natalia Compagnon dijo en su testimonio -en el marco del Caso Caval- que sus primeros abogados fueron pagados por la Presidencia -durante el gobierno de Bachelet-, un equipo del OS-9 de Carabineros comenzó a investigar los hechos y ya tiene en su poder informes sobre las sociedades e inversiones de los involucrados y sus movimientos tributarios.

Según consignó radio Bío Bío, la causa tiene además una indagatoria conexa en la Fiscalía Metropolitana Oriente, en manos del fiscal Francisco Jacir, por posible filtración de antecedentes. En ese sentido, en la arista donde se está investigando el uso de gastos reservados, se trata de identificar el origen de cerca de mil millones de pesos que pasaron por Caval y cuyo destino se desconoce.

El reporte agrega que la indagatoria se incluye también en otra de las aristas del proceso, que apunta a identificar el origen y destino de los dineros obtenidos por la sociedad, y que se abrió en julio del 2017, estando actualmente en manos del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias.

Recordemos que en su declaración del 12 de junio del año pasado, el ex administrador de Caval, Marcelo Carreño, reveló que en la sociedad de Compagnon y Valero se manejaban sumas de dineros en efectivo de procedencia desconocida: “Un día llegó con mil millones de pesos en efectivo. El 12 de agosto del 2014. No sé con quién se consiguió esa plata”, afirmó ante los fiscales el ex ejecutivo, respecto a la nuera de la ex presidenta Michelle Bachelet.

Precisamente, este fue uno de los antecedentes que llevó al fiscal Arias a investigar a Caval por violar la norma de la legislación económica, donde ahora se indaga el presunto uso de gastos reservados de la Presidencia, situación que quedó al descubierto el lunes de la semana pasada cuando el fiscal Sergio Moya le consultó a Compagnon, en el estrado, sobre el conocimiento que tenía del financiamiento a sus primeros abogados, a lo que ella habría respondido que fueron pagados desde La Moneda.