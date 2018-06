El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) de la Región del Bío Bío presentó una inédita demanda por discriminación en contra del Instituto Profesional Duoc UC por -según acusan- no respetar el nombre y sexo legal de una alumna trans, pese a que ella legalmente es una mujer.

De acuerdo a lo que señala el Movimiento, el pasado lunes 5 de marzo Sabrina Torres llegó a su primer día de clases en la sede San Andrés del Duoc UC en Concepción y cuando fue pasada la lista fue nombrada por su antiguo nombre, el que -dice el Movilh- “nunca la representó (…) y que además no es su actual nombre legal”.

“Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Yo egresé de cuarto medio hace varios años, pero no entré a estudiar de inmediato porque quería esperar el cambio de nombre y sexo legal para poder matricularme y así poder estudiar tranquilamente, sin dar explicaciones a nadie”, relató Torres.

Sin embargo, Sabrina cuenta que cuando fue nombrada con su antiguo nombre todos sus compañeros y profesores se enteraron de que era una persona trans. “Fue horrible, porque desde ese momento sufro constantes burlas y amenazas por ser trans”, añadió.

“Duoc UC es abiertamente transfóbico”

La acción judicial fue presentada por la directora jurídica del Movilh, Paola Laporte Victoriano, quien además logró el cambio de nombre y sexo legal de Torres en diciembre del año pasado. La abogada informó que invocó la Ley Zamudio. “La transfobia de Duoc UC es terrible, no les bastó con no respetar la identidad de género de Sabrina, sino que también no han sido capaces de hacerse cargo de las discriminaciones que eso ha provocado al interior del instituto”, declara.

“Sabrina ha sido agredida verbalmente e incluso ha recibido amenazas de golpes por WhatsApp de sus propios compañeros, mientras que algunos profesores la tratan de hombre, pese a que ella es legalmente una mujer. Definitivamente Duoc UC es abiertamente transfóbico”, lamentó Laporte.

Finalmente, la abogada detalló que “hasta el día de hoy Sabrina aparece en la intranet del instituto como si perteneciera al género masculino”. “Duoc UC raya en lo ilegal y esperamos la mayor sanción para ellos”, añadió la jurista.