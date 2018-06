COLUMNA DE OPINIÓN Derecho a las cavernas: Medios de comunicación legitimando la tortura Cómo es posible que en un programa en la televisión abierta no haya un solo director, editor o periodista que no sea capaz de dimensionar lo grave que resulta en términos democráticos plantearle a los televidentes las preguntas de si es o no la tortura una acción justificada o si deben los reos tener o no derechos básicos.