La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció al Estado colombiano como “responsable del asesinato de periodista Nelson Carvajal”. El crimen ocurrió el 16 de abril de 1998, en la población de Pitalito, departamento del Huila (suroccidente).

El tribunal internacional explicó en su sentencia que el Gobierno de Colombia “no hizo lo suficiente para proteger la vida del comunicador”, cuando sabía de la constante violencia en contra de periodistas en el país.

Carvajal fue asesinado en un acto de sicariato, era profesor en un colegio y, además, un reconocido periodista de la región que denunció hechos de corrupción, irregularidades en la Administración Pública y lavado de dinero proveniente del narcotráfico, en su municipio.

Se trataba de un caso en el que la cadena de complicidades había permitido la impunidad del crimen. Una nota del diario El Espectador, publicada en marzo pasado, reseñó que Carvajal fue periodista radial, director del noticiero Momento Regional y de las radiorevistas Mirador de la Semana, Amanecer en el Campo y Tribuna Médica de la Emisora Radio Sur, en Pitalito.

En lo personal, su padre recordó, años después del asesinato del periodista, que antes del atentado el dueño de la constructora Bermúdez y Llanos visitó su casa para proponerle a su hijo un pacto de silencio y que dejara de hablar en su contra. El empresario le ofreció dos millones de dólares mensuales para que callara. Sin embargo, Carvajal los rechazó y, ante la nueva amenaza del visitante, le reafirmó: “¡No, no, no, yo no tengo precio”.

El fallo

En la sentencia, la Corte IDH detalló que la Fiscalía tuvo varias hipótesis en la investigación del asesinato y una de ellas logró llevar a juicio a un empresario local, un exconcejal y una tercera persona. Pero de nada sirvió el esfuerzo, pues los tres fueron absueltos en abril de 2001. “El Tribunal estimó que el Estado es, en gran medida, responsable por la dilación extraordinaria de la investigación y del proceso por el homicidio de Carvajal”, dice el fallo.

“Asimismo, la Corte IDH determinó que el Estado también es responsable por no haber desarrollado las investigaciones relacionadas con algunas de las amenazas proferidas, en perjuicio de varios familiares de Carvajal. También se responsabiliza a Colombia por la violación de la reserva sumarial en el transcurso del proceso llevado a cabo en relación con el homicidio del periodista”, resaltó el tribunal internacional, que además hizo referencia a los nueve familiares del periodista Carvajal que, debido a amenazas e intimidaciones, tuvieron que salir del país después del 16 de abril de 1998.

Para la Corte IDH “no cabe duda de que a Nelson Carvajal lo mataron por su labor como periodista“. El tribunal internacional recordó en su sentencia que el crimen ocurrió en un contexto generalizado de impunidad por los homicidios de comunicadores que ocurrían en Colombia. Por eso, la Corte considera que la inadecuada investigación del asesinato constituye una violación al deber que tenía el Estado de garantizar la vida de Carvajal, y además de su responsabilidad por proteger la integridad de sus familiares que salieron del país buscando tranquilidad.

Además de declarar la responsabilidad, el tribunal fue claro en las órdenes que le impuso a Colombia. Por un lado, pidió que sigan avanzando las investigaciones judiciales y dijo que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Además, decretó que el Gobierno debe garantizar el regreso de los familiares del periodista a un entorno seguro en Colombia y que debe hacer todo lo posible para que sean atendidos por un psicólogo o psiquiatra. Por último, la Corte obligó al Estado a indemnizar económica a la familia de Nelson Carvajal Carvajal.