“EL Costilla” UN ASESINO DE LA C.N.I. QUE SE HACE PASAR POR CHAMAN Hace cerca de 8 meses, comenzamos a preguntarnos donde están los agentes CNI que participaron en la Operación Albania ese 15 y 16 de Junio de 1987, esto teniendo en cuenta que son muy pocos los que se encuentran hoy en prisión por el asesinato de 12 mujeres y hombres del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.En la investigación existe uno que nos llamó la atención por haber usado con toda propiedad las herramientas que el estado de Chile y su sistema judicial le ha entregado a los criminales genocidas para vivir perfectamente cómodos, gozando y disfrutando plenamente de la impunidad de sus crímenes. Este Hombre Oriundo de Traiguén ingresó al ejército en 1973, luego fue destinado a la DINA y Luego a la CNI, en esta última llega a ser guarda espalda de Álvaro Corbalán Castilla y forma parte de la UAT (Unidad Anti Terrorista). Hay que tener claridad en que no cualquier agente era destinado a esta selecta unidad de la CNI.En el año 1978, participó en la operación “Retiro de televisores”, que consistió en este caso en desenterrar y desaparecer los restos óseos de personas que el día 11 de septiembre de 1973 se encontraban en el Palacio de La Moneda junto al Presidente Allende.En el año 1987, ya siendo parte de la UAT de la CNI, forma parte de los equipos que secuestran y asesinan a 12 mujeres y hombres combatientes del FPMR conocida como “Operación Albania”, En este caso, este experimentado agente participa activamente en el secuestro de Ester Angélica Cabrera Hinojosa “la Chichi” desde el Block 1 de La Villa Portales. Ese mismo día luego de entregar a Esther Cabrera en el Cuartel Borgoño de la CNI, junto a “el Huiro” chapa del Agente Luis Sanhueza Ross, concurren hasta la Villa Olímpica, donde se encontraba resistiendo a ser capturado el también miembro del FPMR Julio Guerra Olivares. Burgos relata en su declaración que luego de bombardear el departamento donde se encontraba Julio Guerra con gases lacrimógenos, decide terminar rápidamente la operación, colocándose una máscara anti gases ingresa al departamento y comienza a buscar en las distintas habitaciones, al llegar al segundo piso, encuentra cerrada la puerta del baño, de una patada abre la puerta y ve a Julio agazapado entre los artefactos sanitarios, sin dudarlo le dispara 4 veces en la cabeza, luego lo saca y deja el cuerpo en la baranda donde “el Huiro” vuelve a disparar al cuerpo ya sin vida.Ante estos crudos hechos, no podemos dejar de preguntarnos qué pasó con estos “valientes soldados”, criminales a sangre fría, amparados por un sistema que no busca otra cosa que hacer justicia “a medida de lo posible” instaurando la impunidad donde reciben penas vergonzosas que en este caso fue de 3 años y un día (cumplidos en el “hotel” Punta Peuco) , por ser el autor material del asesinato de Julio Guerra, que recibió además una pena remitida de 270 días por inhumación ilegal de cuerpos en la operación “Retiro de televisores” y que aunque se comprobó su participación, fue absuelto por el secuestro de Esther Cabrera Hinojosa “Chichi”, quien fue ejecutada el día siguiente en Calle Pedro Donoso.Este “Agente Ejemplar” es FERNANDO REMIGIO BURGOS DIAZ, conocido en la CNI con las chapas de “El Costilla” y también como “Johnny Galaz.Él como muchos otros amparados en esta impunidad otorgada por el estado de Chile y su sistema jurídico, desarrolló la increíble capacidad de “reinventarse” de la manera más burda que habíamos visto hasta hoy. Este hombre que hoy luce un aspecto bonachón, encontró el nicho perfecto para salvar su alma y sus finanzas, junto a su ex esposa, hijas e hijos han creado un verdadero “Holding Místico” en la comuna de La Florida y Huelquen en la comuna de Paine, donde imparten talleres de diversas terapias de mándalas, sanaciones mediante ho`oponopono, etc., pero el papel de “el Costilla” en esta empresa familiar es mediante “Temazcal Portales de Luz”, en el cual este ex agente represor es “el Chamán”. Realizando incluso uniones de pareja y “limpiezas de almas”.La Comisión Funa ha decidido dejar al descubierto a este asesino, ante sus seguidores y vecinxs, ya que ignoran este pasado criminal que ha intentado borrar, donde seguramente participó en muchos otros hechos de sangre no acreditados aún, realizados bajo otras identidades y que hasta hoy se mantienen bajo el pacto de silencio.Este Asesino ha utilizado en provecho familiar y propio conocimientos milenarios de búsqueda que tantas y tantos han hecho honestamente. Por respeto a todas y todos quienes hoy imparten diversos talleres místicos, por todas las víctimas de este Criminal y por todxs quienes fueron víctimas de la Dictadura cívico militar…SI NO HAY JUSTICIA… HAY FUNA!!!Por Comisión FUNA

