El pasado jueves el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, informó que Carabineros cursó el primer parte por acoso callejero en la comuna, a un vendedor ambulante de 23 años, detallando que la razón fue que el infractor le dijo a una mujer “Coma más ensalada para que conserve su linda silueta”.

La sanción generó la particular reacción de rechazo del juez del Juzgado de Policía Local de Casablanca, Mario Cortés, quien comunicó que recomendar a una mujer “ensaladas para colación” en esa comuna, con el objetivo de “mantener la figura, no constituye infracción, ni acoso sexual”. Junto con ello, garantizó que quienes sean eventualmente citados por un hecho así, resultarán absueltos.

“De seguir así, uno ni siquiera va a poder invitar a una compañera de trabajo al cine, porque eso se calificaría como acoso sexual”, añadió luego el jefe comunal en entrevista con La Tercera.

Una posición que fue rechazada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, comuna que también cuenta con una ordenanza en contra de estas actitudes, quien señaló que “a los jueces lo que les corresponde es aplicar la ley, no cuestionarla, y en este caso nadie tiene derecho a interactuar con otro si ese otro no está de acuerdo”.

El juez que atropelló a una mujer

La actitud del magistrado Cortés trajo a la memoria otra polémica ocurrida en la Quinta Región, que tuvo igualmente como protagonista a un colega, Aníbal Rey Ríos, juez del Segundo Juzgado de Policía Local de Valparaíso.

Conocido en su momento como “el juez de hierro de Valparaíso”, el magistrado fue formalizado en febrero de 2016 por cuasidelito de homicidio, lesiones graves y por darse a la fuga luego de atropellar a una mujer, Elena Zaval, en Viña del Mar el 4 de octubre de 2015.

“Ella viajaba para ver a su madre, hacía sus artesanías, las vendía, hoy día no hace nada, está postrada en la cama. Apenas puede llegar al baño con muletas, con mucha ayuda, y no puede hacer nada, no puede pisar, no están sellados los huesos”, detalló Johanna Lagos, hija de la víctima, tras el atropello.

En entrevista con CHV, Aníbal Rey reconoció que iba al volante del vehículo que impactó a Elena Zaval en el sector de Agua Santa, quien resultó con tres fracturas en su pierna. Sin embargo, dijo que en el momento del atropello “no me di cuenta de absolutamente nada”. El juez había sido acusado también de haber sacado un arma y apuntar a quienes lo encararon ese día, frente a lo que argumentó que “se bajaron dos sujetos de un automóvil y pensé que me iban a asaltar”.

Finalmente, en mayo de 2016, sin reconocer culpabilidad, el magistrado optó por la suspensión condicional del procedimiento, debiendo pagar $6 millones a la mujer afectada.

Aproximadamente un mes antes, del 18 de abril de ese mismo año, Aníbal Rey sentenció a Andrés Catalán -integrante de la banda tributo a Pink Floyd, Prisma- a 15 días de reclusión nocturna, tras no cancelar una multa de $172.900 que le había impuesto el Segundo Juzgado de Policía Local de Valparaíso por pegar en esa comuna cuatro afiches de un concierto de Jesucristo Superstar en el que tocaría y del cual estaba haciendo su producción. Finalmente, el músico decidió pagar lo establecido por el magistrado.