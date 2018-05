La mañana de este jueves, en entrevista en el programa ADN Hoy, de Radio ADN, la periodista Mirna Schindler entrevistó a Marcela López, funcionaria de la Universidad Católica cuya denuncia por violencia intrafamiliar en contra de Martín Chuaqui, su ex pareja y ex Decano de la Facultad de Matemáticas de la casa de estudios, motivó la histórica toma feminista llevada a cabo recientemente en ese plantel.

La secretaria de la universidad relató los hechos de violencia que ha denunciado, los que habrían comenzado una vez que se fue a vivir con Chuaqui, a quien describió como una persona que se enojaba permanentemente por cuestiones cotidianas y hogareñas. “Le molestaba si había una luz prendida, si se corría algo, si yo desenchufaba por ejemplo el hervidor, el microondas -se enojaba- porque él tenía puesta la hora en ese microondas”, señaló López, añadiendo que esta situación fue “escalando” a tal punto que “llegó a cobrarme la comida mi hija”. “Teníamos refrigeradores separados; yo tenía que devolverle plata a él, tengo un listado con todas las transferencias que le hice, que son millones”, agregó al respecto.

La periodista Mirna Schindler dio cuenta durante la entrevista que tenía en su poder distintos documentos relativos a la denuncia de López (ver pinchando aquí), como un certificado de lesiones de la Clínica Alemana y una querella por violencia intrafamiliar del entonces Sernam en contra de Chuaqui. De acuerdo a lo que expuso la conductora de ADN Hoy, en los antecedentes se habla de “violencia física, ahorcamientos y zamarreos (…) violencia psicológica, violencia sexual”. La comunicadora agregó que la secretaria de la UC también les facilitó fotografías en donde aparece ella con hematomas en su cuerpo.

“Fue un infierno vivir con él. Uno ya no sabía si iba a llegar enojado; peleaba con la decana de Educación, recuerdo, decía que se las iba a pagar. Él siempre profería amenazas en contra de otros docentes de la misma universidad”, aseguró la denunciante. “Me apretaba contra él, para que yo no llamara a Carabineros”, agregó Marcela López.

Junto con ello, la funcionaria universitaria relató el episodio que -dijo- la llevó a separarse de Chuaqui tras una discusión motivada por un desencuentro a propósito de la celebración de su aniversario de matrimonio. “Él entra, me toma de los hombros, me zamarrea, me azota contra el ventanal -había una pizarra y juegos de mi hijo con los cuales choco- y salgo por el ventanal que estaba abierto (…) y quedo casi colgando del balcón”, narró López.

Ese hecho, explicó, fue el que motivó que la denunciante llamara a Carabineros, quienes la llevaron a la Clínica Alemana a constatar lesiones, y que iniciara un largo proceso judicial en contra del académico de la UC.

El encuentro con el rector Sánchez

Marcela López relató igualmente el encuentro que sostuvo con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, con el objeto de denunciar lo que estaba ocurriendo con Chuaqui, entonces Decano de la Facultad de Matemáticas de la casa de estudios.

Según asegura, la autoridad del plantel, en ese único encuentro que ambos sostuvieron, le señaló: “Yo conozco a Martín, conozco a la familia de Martín, sus padres son médicos, él también es médico, lamento mucho la situación”. Además, dice que Sánchez le habría dicho que el Departamento de Personal se iba a contactar con ella, lo cual -añade López- “nunca ocurrió”.

Por su parte, Sánchez señaló también en ADN Hoy que recibió a López al igual que a Chuaqui y que tras la cita le pidió efectivamente a la jefa de la Dirección de Personal que la acompañara y la asesorara en términos psicológicos y legales. Junto con ello negó que la institución haya protegido al ex decano en desmedro de la denunciante.

“Yo quiero recibirla, escucharla y si ella de mi parte esperaba más y se decepcionó con mi actitud, yo no tengo ningún problema en pedirle las disculpas personales como persona, porque no quisiera que ese dolor siga avanzando”, añadió Sánchez.