Un estudio difundido por la organización no gubernamental Unchained At Last (Por fin sin cadenas), institución que se ocupa de denunciar y combatir el matrimonio infantil en Estados Unidos, indicó que en el presente siglo se contabilizan alrededor de 240 mil casos de matrimonio infantil (cuando uno de los cónyuges es menor de edad).

De acuerdo con la investigación, en el 87% de los casos la mujer es la menor de edad. Asimismo, se conoció que el promedio anual alcanza las 13 mil nuevas uniones.

Aunque es una realidad poco conocida e impensable para muchos, estos casos de matrimonio, especialmente con niñas, son bien documentados en EE. UU. y actualmente siguen siendo legales mientras gocen de la autorización de los padres y el consentimiento de las autoridades jurídicas locales.

La ONG indicó que sus cifras no son oficiales, en virtud de que muchos estados no facilitan datos al respecto; aunque los números obtenidos por las administraciones estatales que sí lo hacen dibujan una realidad bastante crítica

Las obligaron a casarse

Existen testimonios narrados y publicados en importantes medios de comunicación estadounidenses que permiten entender la gravedad humanitaria del problema, ya que relatan la historia de inocencias interrumpidas sin el debido apoyo de sus padres, niñas que han sido víctimas de violaciones y obligadas a casarse con su agresor por temas de ignorancia, sociedad y religión.

El caso de Dawn Tyree fue contado por el columnista Nicholas Kristof en The New York Times esta semana. Dawn tenía 13 años cuando comenzó a sufrir agresiones sexuales por parte de un amigo de su familia. Un año después quedó embarazada como consecuencia de una de esas violaciones. Sus padres, en lugar de denunciarlo, decidieron obligarla a casarse con su agresor, que por entonces tenía 33 años de edad.

Esta historia evidencia una realidad cultural que tiene lugar en sectores altamente religiosos o muy conservadores de la sociedad estadounidense, donde no se toleran situaciones como la procreación fuera del matrimonio o el aborto y, por tanto, se recurre al matrimonio forzado.

Asimismo, Kristof narró la historia de Sherry Johnson, una mujer a la que también obligaron a casarse a los 11 años de edad. Johnson fue violada a los 8 años y quedó embarazada a los 10. Así, tuvo que unirse en matrimonio con su violador poco después. Hoy tiene 60 años y se ha convertido en una de las más activas luchadoras contra del matrimonio infantil.

Unchained at Last advierte del peligro para los menores que una simple autorización de padres disociados y ortodoxos que puedan dar validez al matrimonio infantil. Además pone en tela de juicio el criterio dudoso de los jueces para legalizar dichas uniones.

Campaña de la Unicef

Cifras alarmantes

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su sigla en inglés), en el mundo existen 12 millones de niñas obligadas a casarse con adultos cada año. Aunque reportan que las cifras disminuyen anualmente, su meta es llegar al matrimonio infantil cero en 2030.

Actualmente, 20 países aprueban los matrimonios infantiles, en una demostración de abuso a la inocencia del menor, aislamiento y falta de oportunidades. Las niñas dejan de ir a la escuela para dedicarse a tareas del hogar que no están acorde para su madurez.