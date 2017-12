Griselda Triana, viuda del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, difundió a través de su cuenta personal de Facebook una carta dirigida al presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la que le reprocha que no se haga justicia tras el asesinato de su esposo.

En su misiva, la señora Triana también asegura tener pavor de que los responsables del homicidio de Valdez Cárdenas “tengan el mismo fin de quien cegó la vida de Miroslava Breach”, otra reportera mexicana asesinada el pasado 23 de marzo.

Cabe mencionar que en México se agrede a un periodista cada 15,7 horas, según el informe más reciente de la organización Artículo 19.

La misma fuente estima que durante el primer semestre de este año se contabilizaron 1,5 agresiones diarias y se documentaron un total de 276, incluidos 6 periodistas asesinados y otro desaparecido.

Estas cifras representan un incremento del 23% respecto a las registradas durante el primer semestre de 2016, año en que se contabilizaron 218 agresiones contra la prensa mexicana. Según Artículo 19, el 50,7% de las mismas fueron cometidas por funcionarios públicos (140 de 276).

La carta completa

Texto completo de la carta de Griselda Triana:

“Dígame usted, Enrique Peña Nieto, ¿qué les digo a mis hijos? ¿Qué su gobierno no puede?, ¿qué es incapaz?, ¿qué no quiere?, ¿qué ellos pueden más? No dejo de preguntarme qué hará usted este 24 de diciembre. Mi familia, igual que la suya, hubiera querido celebrar estas fechas con su padre, Javier Valdez.

Pero eso ya nunca podrá ser, porque hubo quienes se encargaron de que eso no fuera posible el pasado 15 de mayo, en esta ciudad de Culiacán. Usted, al frente de este país, ha demostrado que no puede. Que ellos mandan, que ellos pueden más que su gobierno y todas las instituciones. ¡Son más de siete meses de impunidad!

Usted sabe mejor que nadie que aquí, en nuestro país, casi todo es posible menos la justicia. Usted sabe quién manda aquí y no es usted. ¿Que es el dolor y la impotencia por la falta de resultados sobre quiénes y por qué mataron a su padre lo que me hace escribirle esto?. Por supuesto que sí, pues qué esperaba. ¿Que tengo pavor de que quienes asesinaron al padre de mis hijos, mi esposo y compañero, tengan el mismo fin de quien cegó la vida de Miroslava Breach y de una decena más de periodistas en lo que va de este 2017? ¡Por supuesto!

Quienes lo hicieron, quienes jalaron los gatillos de las armas que acabaron con la vida de Javier deben pagar (si es que aún viven) y resolver este crimen es responsabilidad de su gobierno. Vergüenza debe tener por el deshonroso lugar que ocupa nuestro país en crímenes de periodistas. ¡Nada más y nada menos que el primer lugar junto con Siria!

A mí sí me avergüenza, y desearía que ningún familiar de periodistas de este país tuviera que vivir el dolor que la mía está pasando. Entonces, ante la falta de resultados sobre los crímenes, agresiones y desapariciones de periodistas en este país, ¿quién tiene las respuestas? ¿Quién manda? ¿Quién controla este país? ¿Usted? ¿Ellos?

Nuestra mesa está servida y el mejor de los brindis será por Javier. Celebraré, con todo el dolor que implica su ausencia, haber compartido 30 años a su lado. Celebraremos al padre, al hijo, al hermano, al esposo y compañero. Celebraremos nuestra vida al lado de uno de los mejores y más valientes periodistas de este país en los años recientes.

Pero tenga muy claro, señor Enrique Peña Nieto: ¡Nunca celebraremos la impunidad! ¡Jamás celebraremos la injusticia!”.