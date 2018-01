El día jueves de esta semana el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales aprobó la suspensión condicional del procedimiento en contra de Gustafsson Oskar Gustaf Linnar, luego que este prendiera fuego en un espacio prohibido del Parque Nacional Torres del Paine.

El hecho ocurrió el 23 de enero de este año, cuando el turista junto a tres acompañante prendieran una cocinilla a gas en un sendero no habilitado del parque. Fueron descubiertos por un guardabosques de Conaf quien advirtio el peligro ya que en ese momento se encontraban rodeados de material inflamable.

La defensa del acusado sostuvo que este no pudo comprender las indicaciones del parque por no dominar el español. Destacó ademas que las instrucciones entregadas por Conaf no fueron en ingles.

Finalmente el fallo aprobó una salida alternativa para el turista sueco. Para acceder a ella deberá donar 500 mil pesos al Cuerpo de bomberos de Puerto natales y tendrá prohibido el acceso al Parque Nacional Torres del Paine por un año.

De parte de la oficina de Conaf de Puerto Natales, el encargado de Áreas Silvestres Protegidas de Ultima Esperanza sostuvo que se están cumpliendo todos los protocolos y resguardos en los accesos del parque. De acuerdo a sus declaraciones, a todo el que ingresa se le entrega un formulario en ingles y español que debe ser llenado. Se realiza un inducción a los turistas y se les entrega información del parque.Por ultimo destaco que la señaletica con la que cuenta el Parque Nacional prohíbe estrictamente el uso de fuentes de calor y fuego.