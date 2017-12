Marchas contra el indulto

Las protestas contra el indulto a favor del ex presidente y dictador Alberto Fujimori no cesan tras la multitudinaria manifestación ciudadana del último lunes, se convocó otra para el jueves 28 de diciembre.

El colectivo ‘Keiko No Va’ realizó la convocatoria para una nueva expresión masiva , programada para hoy desde las 5:00 de la tarde, contra la decisión del mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski de indultar a Fujimori.

El lugar de concentración para la denominada ‘Marcha Nacional Fujimori Nunca Más’ será nuevamente la Plaza San Martín del Centro de Lima, sin embargo, se espera un desarrollo a nivel nacional.

Tal como informamos en El Ciudadano, el pasado domingo Alberto Fujimori, quien cumplía condena por delitos de lesa humanidad en el penal de la Diroes, recibió el indulto humanitario y derecho de gracia que lo libera de su encarcelamiento.

Un gabinete de “reconciliación”

El presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski anunció a través de sus redes sociales que se encuentra trabajando con la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz , para transformar su gabinete.

“Me encuentro trabajando con la Premier @MecheAF en nuestro nuevo gabinete de la reconciliación. Muy pronto novedades”, escribió el mandatario en su Twitter.

Desde que el mandatario Kuczynski indultó al ex presidente Alberto Fujimori ha mantenido un discurso de ‘buscar la reconciliación’ por lo que habrá cambios ministeriales, pero se mantendrá el premiarato tal y como está.

En tanto, Aráoz anunció ayer que el presidente Pedro Pablo Kuczynski la ratificó en el cargo y reiteró que no mintió cuando señaló, el pasado 21 de diciembre, que no estaba en agenda de su gestión el indulto al ex gobernante Alberto Fujimori.