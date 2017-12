Dos representantes de la ONU, Pablo de Greiff, del grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, y Agnès Callamard, del grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, se han pronunciado en conjunto sobre el indulto otorgado por el mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori.

En opinión de ambos, la medida tiene “motivaciones políticas” y es “una bofetada en la cara” para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en Perú durante el mandato de Fujimori (1990-2000), según informa Europa Press.

Greiff y Callamard recordaron, en una declaración conjunta, que la sentencia que se le aplicó a Fujimori fue el resultado de un proceso “que cumplió los estándares nacionales e internacionales de un juicio justo”.

My statement with Pablo de Grieff and the WGED on #Peru #Fujimori pardon. A slap in the face for the victims and witnesses. https://t.co/l36d6dCjZ0

— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) December 28, 2017