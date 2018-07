Por Andrés Figueroa Cornejo / El Machi Celestino Córdova cumplió un mes y medio de su segunda huelga de hambre cuyo fin inmediato es que, tras 5 años de cárcel condenado sin pruebas en el llamado caso Luchsinger-Mackay en La Araucanía, el Estado chileno le permita salir a su rewe (lugar sagrado) durante 48 horas para renovar su salud espiritual y la de su comunidad. Cristina Romo, quien hace parte de la Red de Apoyo de la autoridad espiritual mapuche, sentenció que “si Celestino muere hacemos responsable al gobierno de Sebastián Piñera”.

-¿Cuál es el estado de salud de Celestino Córdova?

“El lunes 9 de julio, mientras se realizaba una rogativa colectiva al interior de la cárcel de Temuco por el nuevo año mapuche y para restaurar las fuerzas del Machi, por órdenes superiores y sin aviso ingresaron al recinto donde estábamos un numeroso contingente de la unidad de antimotines de gendarmería que, sin mediar razones, violentamente nos arrojaron balines, proyectiles lacrimógenos y gas pimienta. La acción represiva no tuvo explicación alguna, toda vez que quienes acompañábamos al Machi estábamos concentrados en una práctica espiritual de recogimiento y serenidad. De hecho, el Machi estaba en condición de trance cuando incluso él fue víctima de la violencia uniformada. Si el Machi ya tenía problemas graves de salud, luego de lo ocurrido han empeorado.”

-¿Tuvo consecuencias de otro tipo la represión de gendarmería?

“Al Machi se le castigó con un mes de incomunicación carcelaria. Está solo, en huelga de hambre y sin derecho a visita durante ese tiempo. De hecho, e inmediatamente después de la represión, la autoridad penal no permitió ni siquiera el ingreso a su celda del Instituto Nacional de DDHH, una entidad del propio Estado de Chile. Hoy no existe ningún control de la evolución del estado de salud del Machi Celestino. Por su parte, a las y los voceros de nuestra autoridad ancestral se les impuso la prohibición de visitarlo hasta por un año.”

Asimismo, Cristina Romo indicó que “las comunidades en resistencia del Wallmapu han manifestado toda su solidaridad y su voluntad de realizar movilizaciones de apoyo”.

-¿Y qué han dicho otras visiones religiosas, considerando la especificidad espiritual de la demanda del Machi?

“Han hablado a favor de Celestino la iglesia evangélica pentecostal que está en Temuco, la comunidad Rastafari, Krishna, mientras que la jerarquía católica ha guardado un silencio absoluto”.

El viernes 13 de julio, Cristina Romo, junto a organizaciones de DDHH y sociales, solicitaron en la Intendencia de Santiago la autorización para realizar el próximo 22 de julio una marcha familiar, unitaria, masiva y solidaria con la causa del Machi Celestino y en contra de la ofensiva militarizada del Estado en territorio mapuche.

Por otro lado, la Presidenta de la Agrupación Nacional de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Alicia Lira, quien acompañó a la comitiva a la Intendencia, expresó que “no sólo el gobierno de nuevo irrespeta los tratados internacionales sobre los derechos de los Pueblos Originarios, sino que además intensifica la criminalización en territorio mapuche con tecnología, maquinaria de guerra y fuerzas militares antiterroristas que mandó a prepararse en Colombia, a través del ridículamente llamado ‘Comando Jungla’ (las junglas sólo existen en climas tropicales), cuya cobertura es la persecución de narcotraficantes, pero que en la realidad opera contra las resistencias y disidencias políticas y sociales del Estado”.

“Esa fuerza fue ‘capacitada’ por los oficiales estadounidenses que reinan en Colombia y donde hay 8 bases militares de EEUU. Sin embargo, en Chile no existe el terrorismo. Esa figura ha sido usada y abusada como excusa para reprimir impunemente a los pueblos en lucha, y como distractor para intentar tapar los escandalosos robos de la alta oficialidad de Carabineros y del Ejército”, añadió Lira.

Igualmente, la representante del Movimiento por el Agua y los Territorios de la capital chilena, Francisca Fernández, señaló que “estamos frente a un evento de la más profunda gravedad. Una autoridad espiritual originaria, por necesitar practicar su religiosidad, está en riesgo de muerte. El gobierno carece de voluntad de diálogo. Aquí se está violando hasta la libertad de culto que se encuentra inscrita en la Constitución”.

“Para la corrupción institucional hay plena libertad, mientras que para el pueblo mapuche hay plena represión. De la misma forma, consideramos que falta que más y más sectores sociales se sensibilicen ante lo que pasa en el territorio mapuche. La plurinacionalidad y pluriculturalidad debe asumirse en la práctica concreta”, puntualizó Fernández.

Por su parte, el dirigente de Salud para Todos, Robert Espinoza, dijo que “nos violenta la discriminación, la represión y el racismo que el Estado comete contra el pueblo mapuche”.

-¿Qué tiene que ver un movimiento que lucha por el derecho a la salud con la reivindicación del Machi Celestino Córdova?

“Todo, porque está en juego la vida. En Chile la salud es una mercancía, es decir, un servicio que persigue únicamente la ganancia privada. La sanidad mapuche está siendo vulnerada, al igual que la de todos los chilenos. Y en particular sobre la causa del Machi Celestino, estimamos que es indispensable que no sólo se le permita ejercitar su espiritualidad permitiéndosele que visite su rewe, sino que tiene que estar en libertad. No hay pruebas reales que lo incriminen en ningún delito y, por tanto, su cautiverio no tiene ninguna justificación”.