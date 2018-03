El actor y director mexicano Eugenio Derbez trató de satirizar la política migratoria de Estados Unidos hacia su país este domingo en su debut como presentador en la ceremonia de los premios Óscar 2018.

Sin embargo, su broma no produjo el efecto esperado entre los espectadores.

La estrella de ‘No se aceptan devoluciones’ y ‘Cómo ser un latin lover’ subió al escenario de la gala para presentar el tema ‘Remember Me’, del filme de animación ‘Coco’, nominada a la mejor canción original.

Pasando a comentar el argumento de esta cinta, Derbez aprovechó para hacer una broma sobre el polémico muro en la frontera entre EE.UU. y México que promete construir Donald Trump.

“En la película esta canción acompaña el viaje de un niño mexicano de 12 años desde la tierra de los vivos a la tierra de los muertos por amor a su familia. Porque en el más allá no hay muros”, afirmó.

Sin embargo, esta frase no provocó risas entre los espectadores reunidos en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Sin mostrar desánimo por el poco éxito de su broma, Derbez pasó a presentar a sus compatriotas Natalia Lafourcade y Gael García Bernal, los intépretes de la canción, que acabaron llevándose el galardón.

“In the afterworld there are no walls.” #Oscars90 #VivaMexivo via @ABC pic.twitter.com/l84DWtw55u

— Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) March 5, 2018