El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil postergó hasta el 4 de abril la decisión sobre el pedido del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar la prisión, pero le garantizó que no será encarcelado hasta que no concluya el debate.

Según consigna la agencia AFP, por 7 votos contra 4, los magistrados del STF blindaron momentáneamente al ex mandatario, que fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, y que corre el riesgo de ser encarcelado si un tribunal de apelación rechaza el próximo lunes sus últimos recursos de segunda instancia.

Hasta ahora “no hay ningún riesgo de prisión hasta que el STF juzgue el habeas corpus”, explicó Aury Lopes, profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica de Rio Grande do Sul.

Según la jurisprudencia actual, Lula podría ser encarcelado una vez agotados los recursos en segunda instancia judicial. En ese sentido, la defensa recurrió al STF pidiendo un “habeas corpus preventivo”, es decir, que Lula no sea encarcelado hasta que su caso no sea analizado por cortes superiores.

Se esperaba que el STF zanjara este mismo jueves la cuestión, pero los magistrados dedicaron varias horas a discutir si el “habeas corpus preventivo” presentado por la defensa de Lula para evitar su prisión era un recurso admisible desde el punto de vista formal. Así, la inminencia de los feriados llevó a los jueces a postergar la discusión y a concederle a Lula una medida cautelar para asegurarle el derecho a permanecer libre.

“O nos quedamos aquí hasta las 2 de la mañana o suspendemos y concedemos la cautelar”, afirmó la jueza Rosa Weber, una de las que apoyó el pedido de la defensa de blindar al ex mandatario hasta que la corte no tome una decisión definitiva.

Recordemos que Lula fue condenado en el marco de la megacausa “Lava Jato”, donde se le acusa específicamente de recibir un apartamento de lujo por parte de la constructora OAS, que está implicada en el escándalo de sobornos en Petrobras.

