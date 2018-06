Candidatos presidenciales votan en Colombia

Los candidatos presidenciales Gustavo Petro e Iván Duque votaron en la ciudad de Bogotá, Colombia

El candidato por Colombia Humana, Gustavo Petro tras ejercer sufragar reiteró su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Aseguró, que el bien de la nación es la paz y que los colombianos tienen la oportunidad este domingo de comenzar la construcción de un nuevo país que se reconcilie con sí mismo.

En la primera vuelta realizada el pasado 27 de mayo, Petro obtuvo un 25,09 por ciento de los votos (4,8 millones), mientras que Duque consiguió el 39,13 por ciento de los votos (7,5 millones).

El candidato por Colombia Humana desde el principio de su campaña ha abogado por un sistema educativo público, gratuito y de calidad para toda la población y así atender las necesidades de los sectores más abandonados.

Creo que aquí está la confluencia de gente diferente que puede gobernar con honestidad a Colombia.

Son vidas distintas, historias distintas consagradas a un mejor país

No me gusta ver a los pueblos uniformados con un solo color, me gustan multicolores

pic.twitter.com/XZJhBvXsRW

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 17, 2018