Fiscalía colombiana puso preso a John Jairo Velásquez, conocido como “Popeye”, quien fue exjefe de sicarios de Pablo Escobar por amenazar publicamente a través de las redes sociales al candidato a la presidencia de la República Gustavo Petro y seguidores.

“Malditos petristas. Denuncien mi twit. Los odio. si no me puedo expresar, mi fusil hablará por mí, cuando empiece el dolor y el llanto no lloren que no habrá compasión“, escribió Popeye en twitter a comienzos de esta semana.

Así mismo, Popeye fue preso por los presuntos delitos de extorsión y concierto para delinquir.Además, por estar vinculado con un grupo de extorsión en la ciudad de Medellín.

Popeye, quien fue condenado por asesinar a sueldo a un centenar de personas, ha sido detenido nuevamente por las autoridades colombiana. Este delincuente luego de pasar veinte años preso, se convirtió en un usuario activo de Twitter y You Tube siendo el más seguido en redes sociales.

Durante los últimos meses impulsó la campaña del candidato Iván Duque, miembro del partido del expresidente Álvaro Uribe y cuestionó al postulante Gustavo Petro.