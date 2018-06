Los resultados de las elecciones presidenciales en la nación neogranadina, acreditan al abogado y político, Iván Duque, como Jefe de Estado para el próximo periodo 2018-2022, con 54 % de los resultados. Ante esto, el pueblo colombiano se expresó a través de la red social twitter, en torno al proceso comicial y a los resultados.

El usuario @JuanEGalvis1 demostró su pesar por los resultados en su país.

Estos resultados me dan la misma tristeza que cuando gano el NO en el plebiscito.#meduelescolombia muchos no tienen memoria, muchos votan sin leer o investigar.#UnPayasoPresidente

