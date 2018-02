Este martes, una delegación de congresistas estadounidenses arribó a La Habana, Cuba, para abordar la investigación sobre los supuestos “ataques acústicos” que afectaron a varios representantes diplomáticos de Washington en la nación caribeña, según informó la Cancillería cubana a través de la red social Twitter.

La delegación del Congreso de Estados Unidos está liderada por el senador demócrata Patrick Leahy, quien es uno de los más activos parlamentarios en defensa del acercamiento de La Habana y Washington, desde que las dos partes comenzaron a conversar en el año 2014 para normalizar las relaciones entre ambas naciones.

En ese sentido, recordemos que el presidente estadounidense Donald Trump, ha insistido durante su administración en fortalecer el bloqueo económico, comercial y financiero aplicado al pueblo cubano por parte de Estados Unidos, durante ya medio siglo. Asimismo, se ha propuesto revertir varios progresos alcanzados en los vínculos bilaterales acordados entre los años 2015 y 2016.

Para el próximo 21 de febrero, la delegación estadounidense planea ofrecer una rueda de prensa para presentar las conclusiones de su viaje a Cuba, en la cual, se espera que se desestimen las acusaciones emanadas desde Washington sobre los supuestos “daños cerebrales y auditivos que habrían afectado de manera “deliberada” a cerca de veinte miembros de su embajada en la capital cubana, acusación que ha sido negada desde el primer momento por el Gobierno de Raúl Castro.

In #Cuba🇨🇺, a bicameral delegation from #USA, led by @SenatorLeahy, on a "fact-finding trip" about changes to U.S. policy toward the island. @USRepKCastor is part of this congressional visit https://t.co/xO6OJLoGi5 By @learyreports at @TB_Times pic.twitter.com/SXfi5TyMYV

— Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) February 18, 2018