La líder del opositor Fuerza Popular (derecha), Keiko Fujimori, se declaró a favor del proyecto de ley que busca prohibir la publicidad estatal en medios privados, ya que considera que es una forma de autopromoción del gobierno.

“Creo que este proyecto (…) lo que busca es que los recursos públicos sean utilizados con prioridad para la construcción de obras, de colegios, y no tanto para la utilización del autobombo (autopromoción) que muchas veces se ha venido utilizando, sobre todo en gobiernos pasados”, sostuvo Fujimori a la prensa.

El proyecto de ley es impulsado por el congresista de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA, centroizquierda), Mauricio Mulder, y fue aprobado por el Congreso en febrero, pero observado por el Ejecutivo en marzo, quedando pendiente de revisión.

Los críticos del proyecto han manifestado que se trata de un intento velado de parte del fujimorismo y del APRA de ejercer represalias contra los medios de comunicación que no le son favorables. La ex candidata presidencial prefirió no pronunciarse de manera directa respecto a los duros cuestionamientos que hizo el titular del Parlamento, Luis Galarreta, contra un sector de la prensa.

Desde Iquitos, a donde llegó a respaldar la candidatura de Lula Vásquez al gobierno regional de Loreto, Keiko Fujimori también señaló que está a favor de que se imponga la cadena perpetua para los violadores de menores de 14 años, como lo aprobó hace unos días el pleno del Congreso.

Respecto a la castración química, la ex parlamentaria indicó que su bancada recogerá las sugerencias que se hagan al momento del debate de la segunda votación.

Keiko Fujimori, de otro lado, consideró que el presidente Martín Vizcarra “ha generado una gran esperanza a nuestra población”. “Le deseamos suerte y esperamos que haga una buena gestión”, acotó.