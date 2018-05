Este lunes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de México, dio a conocer las cifras correspondientes a la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) que aplicó en 2019. De ella se desprenden importantes datos sobre la problemática que sufre el pueblo de esa nación.

Uno de los datos mas impactantes tiene que ver con el derecho a la educación. Hay 24.9 millones de mexicanos entre 3 y 30 años de edad que no asisten a la escuela, lo que representa 41,7 por ciento del total de ese grupo poblacional. De ellos, 35,5 por ciento respondió al Inegi que no estudia porque considera que “ya logró su meta educativa o porque no quiso o no le gustó estudiar”.

Sin embargo, un 33,1 por ciento declaró que no se incorpora al sistema educativo por falta de dinero o porque tiene que trabajar. Otro 13,7 por ciento señaló que dejó de estudiar porque se casó o tuvo un hijo, 17,6 por ciento dijo tener problemas de salud, personales y académicos o bien porque no encontró escuela o cupo o de plano nunca había ido a la escuela.

El agua, un derecho esquivo

Otro de los datos relevantes tiene que ver con el acceso al agua, un derecho humano fundamental. En la segunda economía mas grande de América Latina, uno de cada cinco hogares carecen de acceso al servicio de agua. El 20,7 por ciento del total de la población carece de agua potable dentro de la vivienda aunque sí la tienen dentro de su terreno.

Las mujeres al frente

El Inegi destacó que las mujeres encabezan 28,5 por ciento del total de hogares, pero la cifra se eleva a 37.8 por ciento en la Ciudad de México y es de apenas 20.8 por ciento en Nuevo León. La encuesta indica que, a nivel nacional, los hogares con jefatura femenina aumentaron en 1.3 puntos porcentuales en el último trienio ya que en 2014 sumaban 27.2 por ciento.

Depresión

En cuanto a cuestiones de salud, la encuesta indicó que en los últimos dos años también creció el número de mexicanos con depresión, así como los que presentan preocupación y nerviosismo. Más de la mitad de los mexicanos de 7 años en adelante, es decir 51,8 por ciento de un total de 109,2 millones de personas, “presentaron sentimientos de preocupación y nerviosismo”, mientras que 30,5 por ciento, equivalente a 33,3 millones, sintieron depresión.

Tales indicadores implican 5.6 puntos porcentuales más respecto al 49.6 por ciento de personas con preocupación y nerviosismo registrado en 2015, y 2.2 puntos más en comparación con quienes presentaron depresión en ese mismo año.