Las cartas están sobre la mesa para que este domingo 27 de mayo se elija al nuevo presidente de Colombia para los próximos cuatro años.

De acuerdo a cifras de la Registraduría Nacional, están habilitados para votar 36 millones 227 mil 267 ciudadanos.

Cinco candidatos se miden en la contienda. Sin embargo, el debate se ha centrado en los dos que puntean las encuestas y cuyas visiones de país se sitúan en bandos distintos: la ya tradicional derecha colombiana y la izquierda que avanza.

Estas son las propuestas de los aspirantes a ocupar el puesto que dejará Juan Manuel Santos:

Es el representante de la derecha colombiana que integra las filas del Centro Democrático y va impulsado por los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.

— Iván Duque (@IvanDuque) May 21, 2018

Hoy les puedo decir que quiero ser presidente y no estoy hipotecado con nadie. Gobernaré con y para todos los colombianos, porque mi interés es que el país se sitúe en el futuro y avancemos. #DuqueEnCaracolMás #ElFuturoEsDeTodos pic.twitter.com/pMhXfD1obH

Figura como el favorito en las encuestas, pero se estima que no gane en primera vuelta. Sus mayores banderas durante la campaña han sido revisar y “corregir” el acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y “evitar que Colombia se convierta en una segunda Venezuela”, menospreciando con ello al país vecino.

Entre sus otras propuestas está profundizar la independencia de los organismos de control, generar un ajuste de la Regla Fiscal, articular un sistema donde aumenten los ingresos de las familias, establecer la obligatoriedad de la erradicación u sustitución de los cultivos ilícitos y unificar lineamientos y criterios para la jurisprudencia de las altas Cortes. Junto con ello propone duplicar el PIB basado en el sector creativo al 2025, instaurar la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores, cárcel con barrotes para los corruptos, erradicar las zonas de miedo y tolerancia, racionalizar el gasto público y reforzar el control de fronteras y zona críticas.

Para muchos colombianos su posible victoria pondría en peligro lo alcanzado hasta el momento en el acuerdo de paz y radicalizaría las relaciones con la vecina Venezuela.

Es el candidato por el movimiento Colombia Humana. Fue integrante del Movimiento 19 de Abril (M-19) del cual se desmovilizó por un acuerdo en 1991. Es un exsenador y también ex alcalde de Bogotá.

Se identifica como un progresista y su lema es “por una Colombia Humana con justicia social y en paz“. Las últimas encuestas lo sitúan en segundo lugar con una intención de voto de entre el 24 y el 29,5 %, según refirió la agencia de noticias EFE.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 23, 2018

El blanco de los ataques contra su persona gira en torno al apoyo que ha dado a la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez y al riesgo, que a juicio de sus opositores, representaría la llegada de un izquierdista a la presidencia de la nación.

Su programa de gobierno apuesta a la construcción colectiva de un futuro para el país basado en el compromiso para superar las desigualdades y promete adoptar cambios en el modelo económico para avanzar hacia una economía productiva.

Aclara que “una cosa es terminar la guerra y otra muy distinta hacer la paz”. En ese sentido, potenciará la voz de todos los sectores y emprenderá reformas que por años han sido negadas “por una sociedad excluyente, haciendo énfasis en la justicia, la política, la salud, la educación y la economía en beneficio de toda la gente”, como ha señalado.

Petro podría ser la sorpresa de este proceso electoral.

Se ubica en la centroizquierda y sus planteamientos se basan en la experiencia que reúne como profesor universitario, ex acalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia. Aparece como “la fuerza de la esperanza”.

Uno de los pilares donde se afinca es la educación, la ciencia y la cultura. Para ello promete que le quitará $9 billones a la corrupción cada año y lo invertirá en esas áreas.

— Fajardo Presidente (@sergio_fajardo) May 24, 2018

El mensaje es claro: #LaRemontadaDeFajardo es real porque nuestra política une, no divide. Eso es lo que quiere y necesita Colombia. Este domingo, vamos a ganar. #SePuede . pic.twitter.com/AhhSZqgPOj

“No creemos en las ideologías que le ponen un marco rígido a todas las discusiones; creemos en los principios”, es uno de sus planteamientos.

De resultar vencedor, trabajará bajo un modelo ciudadano de gestión pública en oposición al modelo clientelista tradicional.

Primero se inscribió por el movimiento Mejor Vargas Lleras y luego recibió el apoyo de su propio partido, Cambio Radical.

Comenzó como uno de los favoritos, pero ha ido cayendo en las encuestas.

— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) May 21, 2018

Ha asegurado que en su gobierno los jóvenes serán una prioridad, fortalecerá la práctica del deporte en toda la población, liderará un ambicioso Plan Integral contra la minería criminal y la deforestación y otro que reduzca la impunidad y mejore la seguridad ciudadana.

También asegura que mejorará y equiparará el sistema de salud para todos los colombianos, fortalecerá el sistema de pensiones públicas y buscará implementar una justicia oportuna y eficaz para los colombianos.

Su política exterior se concentrará en cinco ejes: Venezuela, política de fronteras, la diplomacia y la política consular, la defensa jurídica del Estado, el comercio exterior y cooperación internacional. Su meta es que “Colombia asuma el liderazgo diplomático en la región”.

Candidato por el Partido Liberal, es hasta ahora el que menos oportunidades tiene de resultar electo.

Su propuesta se centra en la defensa del acuerdo de paz con las FARC, del cual fue jefe negociador del Gobierno.

¿El poder para qué? Para que no demos marcha atrás. Para que sean primero los pobres. Para que no se pierda la sociedad abierta y pluralista que empezamos a construir en el 91. No podemos echar al tarro de la basura eso que venía progresando y que el fanatismo nos quiere quitar.

— Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) May 24, 2018