Por el mundo deambula un puñado de dirigentes políticos de la derecha venezolana cuya actividad gira en torno a la promoción de sanciones y castigos contra el país. Cada medida de injerencia por parte de gobiernos extranjeros es aplaudida a rabiar como si con eso hubiesen logrado una trascendental victoria. Es sepulcral el silencio cuando se asoman propuestas mas “atrevidas”. Imaginamos que este grupo conocía que el presidente Donald Trump ha considerado y planteado en distintas oportunidades la invasión contra Venezuela.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, el interés de Trump por atacar militarmente a Venezuela se planteó ante sus colaboradores y ante mandatarios latinoamericanos, entre ellos, el colombiano Juan Manuel Santos.

Según el relato de AP, en agosto de 2017, durante una reunión en la Oficina Oval, Trump hizo una pregunta a sus asesores: ¿por qué Estados Unidos no puede invadir a Venezuela? La pregunta dejó atónitos a los presentes en la reunión, entre ellos el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el asesor de Seguridad Nacional, general H.R. McMaster, que ya no forman parte del Ejecutivo.

La historia que hasta ahora era desconocida, fue confesada por un alto cargo del gobierno familiarizado con lo que se dijo entonces, bajo condición de anonimato por lo delicado del asunto.

En la conversación, que duró unos cinco minutos, McMaster y otros, hablando por turno, explicaron a Trump las consecuencias negativas de una invasión, la principal que le costaría a Washington el apoyo de los gobiernos latinoamericanos, ganado con gran esfuerzo, “sólo para sancionar al presidente Nicolás Maduro por llevar a Venezuela por la senda de la dictadura”.

¿Por qué no hacer lo mismo que en Grenada y Panamá?

El confidente contó a AP que Trump tenía una respuesta. Sin dar el menor indicio de que iba a ordenar la elaboración de planes militares, dijo que había varios ejemplos de lo que consideraba fue un uso exitoso de la fuerza en la región, como las invasiones de Panamá y Granada en los años ’80. La idea de la opción militar seguiría rondando por la cabeza del Presidente a pesar de los intentos de sus asesores de aplastarla, y volvería a plantearla en dos ocasiones más con líderes latinoamericanos.

La opción militar

El 11 de agosto, Trump asomó en público lo que había planteado en privado. Mencionó entonces la “opción militar” para derrocar a Maduro.

Pero poco después, habló del asunto con el presidente colombiano Juan Manuel Santos, dijo el funcionario. Dos altos cargos colombianos confirmaron la información, hablando bajo la condición de anonimato para evitar contrariar a Trump. Y en septiembre, durante la Asamblea General de la ONU, Trump volvió más extensamente sobre el tema en una cena privada con Santos y otros tres aliados latinoamericanos, dijeron las mismas tres fuentes e informó la revista digital “Político”, en febrero.

Los otros presentes en la citada reunión con Trump eran: el presidente de facto brasileño, Michel Temer; el panameño, Juan Carlos Varela, y la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti.

Según el funcionario estadounidense que ejerció como confidente de AP, se le dijo específicamente a Trump que no hablara del asunto, el cual tendría una mala repercusión, pero lo primero que dijo el presidente durante la cena fue: “Mi personal me dijo que no hablara de esto”. A continuación, preguntó a cada presidente si estaba seguro de que no quería una solución militar, y cada uno respondió a Trump claramente que estaba seguro.

Finalmente, McMaster explicaría al presidente en una conversación a solas cuáles eran los peligros de una invasión.