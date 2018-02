Este domingo 4 de enero se llevó a cabo el referéndum en Ecuador impulsado por el presidente Lenín Moreno, otrora aliado político de Rafael Correa, quien enfrenta causas judiciales tras su mandato. En la consulta, la ciudadanía se pronunció respecto de siete temas que permiten realizar modificaciones en la Constitución.

El referéndum profundizó el quiebre entre Correa y Moreno. Los resultados del domingo finalmente impiden la repostulación del líder de la Revolución Ciudadana en 2021 y, junto con eso, viene a reestructurar el mapa político ecuatoriano.

En entrevista con El Ciudadano, la abogada, ex asambleísta nacional y ex secretaria de Gestión Política de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, Paola Pabón, explica que los resultados donde el correísmo obtuvo un 36%, vienen a ratificar que los adherentes al ex mandatario son mayoría, en desmedro de la suma de los seguidores del Gobierno y la derecha. “Nosotros tenemos la segunda bancada de la AN con 30 legisladores, logramos un 36% en esta consulta y la posibilidad de generar una gran coalición de organizaciones sociales ciudadanas”, explica.

“Hoy se ve a los actores históricos de la partidocracia -que son los que dieron inicio a la crisis política, social y económica que sufrió el país desde 1999 hasta la llegada de la Revolución Ciudadana- reivindicando los resultados del referéndum”, sostiene Pabón, recalcando que “ese 36% es imposible entenderlo sin el liderazgo de Correa, sin recursos, sin organización política, con toda la oposición mediática y la presión del Gobierno”.

¿Cómo se entiende este resultado del referéndum, que aparece como contundente pero que en términos políticos no lo es tanto?

En estos momentos hay una certeza: que la Revolución Ciudadana es la entidad política mayoritaria. Hemos enfrentado una campaña adversa contra todo, contra el poder mediático, contra las oligarquías, contra los sectores de la partidocracia, contra el Gobierno y la administración de justicia, los que llegaron a tal punto de inscribir una organización política para enfrentar este proceso. A pesar de esto hemos logrado obtener un 36%, lo que es muy importante, y obtuvimos gran apoyo en las principales regiones del país. Este resultado lo exhibimos con mucha humildad y mucha alegría.

¿Cuáles son los escenarios que se abren tanto para el Gobierno como para el correísmo?

Primero se debe señalar que existe una confusión respecto de cómo se van a implementar las reformas votadas. El presidente de la Asamblea Nacional está evaluando convocar una comisión especial para concretar las reformas, lo que no sería necesario. Nos preocupa mucho cómo darán curso de las inconstitucionalidades de la pregunta dos o tres. Políticamente, el Gobierno ya siente las presiones de los grupos que impulsaron el referéndum, que son opositores de la Revolución Ciudadana. Lenín Moreno se presentaba como continuador del proceso que encabezaba Rafael Correa y Lazo concentró a todos los sectores de derecha, cuyas propuestas de campaña fueron recogidas por la consulta de Moreno. En estos momentos los gestores de la consulta empiezan a ejercer presión sobre el que creen es su Gobierno, por lo que lastimosamente se vienen momentos muy duros por la presión de los grupos económicos para modificar el modelo ecuatoriano en su favor.

En términos de agenda política, ¿es la derecha la que gana?

Creo que pierde el pueblo ecuatoriano y, sin duda, los sectores de la partidocracia. Los opositores a los diez años de mandato de Rafael Correa sienten que se hace caso a sus propuestas. El Gobierno ha levantado una consulta mañosa y tramposa, que más temprano que tarde terminará siendo reflexionado por la ciudadanía ecuatoriana, ya que no resuelve ningún problema de la gente. Creo que el agotamiento del gobierno de Moreno está reflejado en ese 36% de la ciudadanía que empieza a sentir que el país no tiene horizonte.

Con los resultados en mano queda a sensación que el mayor capital político lo tiene Correa y está dividido en el caso del Gobierno o la oposición, ¿Cómo se da la correlación de fuerzas políticas en el país?

Hoy se ve a los actores históricos de la partidocracia -que son los que dieron inicio a la crisis política, social y económica que sufrió el país desde 1999 hasta la llegada de la Revolución Ciudadana- reivindicando los resultados del referéndum, lo que se verá reflejados en varios mecanismos de presión, como un cambio de gabinete. Al mismo tiempo, se configura una nueva mayoría en la Asamblea Nacional que busca espacios de decisión, por lo que habrá una nueva configuración política. ¿Qué le decimos nosotros a la ciudadanía?: que hemos logrado dar el paso para iniciar la construcción de nuestra organización política que debe exigir que cumpla con el plan de trabajo con el que ganó y que lo conquistado en los últimos 10 años no se pierda. Nosotros tenemos la segunda bancada de la AN, con 30 legisladores, logramos un 36% en esta consulta y la posibilidad de generar una gran coalición de organizaciones sociales ciudadanas, no necesariamente de personas que estaban en Alianza País, que abre espacios a las bases sociales que no tenían espacios en AP.

¿Ese vínculo con la organización social es la clave para la nueva etapa de Rafael Correa?

En este momento, la presencia de la gente en la ciudadanía da cuenta del cariño hacia el presidente Correa. Ese 36% es imposible entenderlo sin el liderazgo de Correa; un liderazgo sin recursos, sin organización política, con toda la oposición mediática y la presión del gobierno. Y la respuesta está en el apoyo del pueblo ecuatoriano.

¿Cómo se proyecta el escenario político en Ecuador?

Iniciamos el proceso de recolección de firmas para constituir nuestra organización -se requieren 195 mil firmas- que no es nuestra preocupación. Lo que sí nos preocupa es el mandato que tiene el Consejo Nacional Electoral, que puede buscar impedir nuestra conformación política, por lo que recogeremos el número necesario para que no se caiga ninguna que no nos califique, y esperaremos poder participar de las elecciones locales de 2019 y las nacionales de 2021.

¿Quién queda mejor parado luego de este proceso?

Moreno es uno más de los actores que están en la disputa de la Patria. No puedes ver a Moreno por fuera de Lazo o fuera del partido Social Cristiano o de Abdalá Bucaram. Si se divide el resultado del Sí verás que el ganador es la Revolución Ciudadana. La tarea que queda es continuar con el legado de Correa y capitalizar el apoyo ciudadano.