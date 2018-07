La oficina del Alto Comisionado para la Paz ha acreditado a 13.003 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como parte de los acuerdos de pacificación del país que se suscribieron en La Habana, Cuba.

El Comisionado de Paz informó que solo falta por revisar 347 nombres y que hasta el momento se han excluido 346 personas sobre las que había dudas de su pertenencia a la guerrilla.

En medio de una aguda crisis de la difícil implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz dio a conocer los resultados del último balance en el proceso de acreditación de miembros de la exguerrilla.

“El proceso de acreditación y tránsito a la legalidad de miembros de las Farc ha sido satisfactorio. Al día de hoy, se han acreditado 13.003 hombres y mujeres como integrantes de las Farc. Eso representa el 94% de los nombres pasados por los listados por las Farc, después de las exclusiones que hemos acordados, gracias al mecanismo de verificación de listados”, expresó el comisionado de paz, Rodrigo Rivera.

La Oficina del Alto Comisionado lideró el Comité Técnico Interinstitucional para la Verificación de Listados que se encargó, durante 13 meses, de verificar uno a uno los nombres de los integrantes de la guerrilla que las Farc entregaron en agosto de 2017.

El Acuerdo de Paz estableció que el Gobierno se reservaría el derecho de verificar los nombres de los listados y de excluir a quienes considerarán que no pertenecían a las filas insurgentes, sino que buscaban beneficios jurídicos, tal y como ocurrió en el proceso de desmovilización de los paramilitares, donde más de 12.000 personas fueron pasadas como paramilitares sin serlo, entre ellos varios capos del narcotráfico.

No se pudo establecer hasta el momento si el gobierno ha excluido del listado 346 personas, sobre las cuales las agencias de inteligencia del Ejército y la Policía tienen información de que sus actividades delictivas no fueron realizadas en desarrollo de la rebelión armada y no pertenecían orgánicamente a la guerrilla, sino que aterrizaron en la fase de acreditación para beneficiarse judicialmente y saldar sus deudas.

Rivera también informó que en los próximos días se notificará la acreditación de 300 excombatientes, con lo cual, a partir de ese momento, podrán acceder a planes de salud, educación y proyectos productivos que se acordaron con el Gobierno como beneficios para quienes dejarán las armas. Este es el documento que permite iniciar el proceso de reintegración, pero también los obliga a asumir compromisos con el sistema de justicia, verdad y reparación que se pactó en La Habana.

Ahora, sólo quedan pendientes 347 nombres por ser verificados en el Comité de Revisión. “El Comité Técnico permanecerá activo en tanto existan casos pendientes de acreditación de los listados entregados por FARC antes del 15 de agosto de 2017 o se ajusten las disposiciones legales actuales”, concluyó el Comisionado de Paz.