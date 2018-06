En lo que va de año el gobierno de Donald Trump ha sido implacable con los inmigrantes ilegales en Estados Unidos; hasta el punto de separar a los niños de sus padres y hermanos entre sí, siendo este el caso que ha conmovido al mundo y en especial a Antar Davidson.

Davidson es un ex empleado de Southwest Key, organización sin fines de lucro que se encarga de albergar hijos indocumentados en Texas, California y Arizona.

En este sentido, Davidson fue obligado a separar a unos hermanos abrazados, este momento conmocionó su alma y el corazón de todo el mundo.

Fue cuando, Davidson decidió renunciar, relatando que “describió el trato con los menores como poco humano”.

“En las últimas seis semanas todo había cambiado de manera trágica”, contó Davidson a CNN, durante una entrevista.

Hechos ocurridos en las últimas seis semanas

Los niños llegaban con la idea que estarían allí por un corto tiempo para luego reunirse con sus padres; pero en las últimas seis semanas todo cambió.

“Llegaban más y más niños, muchos son hermanos y no estaban preparados para la situación que se les venía, sin tomar en cuenta que ya se les había arrebatado de los brazos de sus padres”, relató el ex trabajador de Southwest Key.

Prosiguió explicando Davidson que “los chicos llegaban corriendo y llorando, mostrando signos de traumas”, por haber sido separados de sus progenitores sin saber dónde estarán y sin saber el lugar donde se encuentran ellos ahora, “todo un caos de dolor y confusión”, para esos pequeños.

Fue cuando, llegó “la jefa de turno y me ordenó que tradujera para un grupo de hermanos brasileños que estaban acurrucados juntos y llorando amargamente porque esa noche estaban a punto de ser separados, después de todo un día en el que no se les había permitido dormir, ella me pidió que les tradujera a esos pequeños que iban a ser separados y en ese punto decidí: ¡No, no puedo hacer eso!, contó Davidson.

El ex trabajador de Southwest Key, continuó agregando a la tragedia vivida que ante su decisión “la jefa de turno se me acercó muy agresivamente y me dijo: ¡Diles que no pueden abrazarse, no pueden tocarse! Y en ese instante le respondí: ‘No. Como ser humano, no puedo hacer eso“.

Finalmente, expresó que “el hecho de que la jefa hubiese elegido este momento para aplicar esta norma, de no abrazarse, de esa manera tan agresiva es un indicador de que la gente no tiene compasión”.

Últimas reacciones de Trump ante los casos de inmigrantes ilegales

Mientras que está historia y la imagen de los niños que son separados recorrían el mundo, Donald Trump manifestó por su cuenta oficial en Twitter “No podemos permitir que nuestro país sea invadido por inmigrantes ilegales mientras los demócratas cuentan sus falsas historias de tristeza y duelo, esperando que eso los ayude en las elecciones”.

En este sentido, agregó que “sus opositores demócratas se han dado la tarea en difundir “falsas historias de tristeza y duelo” sobre los niños separados de sus padres migrantes en la frontera con México.

Agregando, que “debemos permanecer fuertes en la frontera sur”, porque los futuros inmigrantes deben probar que podrán mantenerse económicamente en Estados Unidos, porque no recibirán ayuda de los programas de bienestar social por un periodo de cinco años a partir de su entrada al país.

“Estamos pensando en construir el muro en la frontera, como un muro solar, algo que produzca energía y se autofinancie. De esta forma México podrá pagar mucho menos dinero”, inform Trump en Cedar Rapids estado de Lowa.

El caso de la separación de menores levantó una ola de indignación dentro y fuera de Estados Unidos.