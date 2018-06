El candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, continúa recabando apoyo de distintos sectores políticos y sociales que ven en el uribismo una amenaza para el país. Este viernes, dos importantes líderes del partido Alianza Verde le anunciaron su apoyo. Se trata de Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá (2001-2003) y Claudia López, senadora y excandidata a la presidencia en la primera vuelta electoral en la fórmula de Sergio Fajardo.

Con estas adhesiones, Petro avanza en conquistar respaldo en lo que se podría denominar el “centro político” del país. Es un objetivo que debe consolidar al máximo para tener posibilidades de derrotar a la derecha agrupada con el uribista Iván Duque, en un escenario absolutamente polarizado.

Ese respaldo de los sectores de centro tiene también márgenes para el programa de gobierno que propone Petro. En rueda de prensa y directo, Mockus interpeló a Petro en torno a aspectos que consideran indispensables para el apoyo. Entre ellos, le pidió comprometerse con no realizar expropiaciones, no convocar a una constituyente, al manejo de recursos públicos como si fueran recursos sagrados, a impulsar la iniciativa privada, a garantizar la democracia pluralista, a respetar el Estado social de derecho y a defender la independencia de las ramas del poder público. Petro se comprometió a cumplir lo señalado por Mockus.

Seguidamente, la senadora Claudia López habló de su apoyo a Petro, advirtiendo que, si bien considera que las dos candidaturas no son las óptimas para el país, ambas no son comparables ni iguales. “Una de ellas, la de Iván Duque, que patrocina Álvaro Uribe, representa un enorme riesgo para Colombia en muchos sentidos, no solo por su pasado de abuso, corrupción, falsos positivos”, señaló.

De acuerdo con López, un gobierno de Duque significaría el riesgo de que el control de todas las ramas del poder público (la ejecutiva, la legislativa y la judicial) queden en manos de un solo grupo político: el uribismo. “Ya controlan la legislativa, si llegan a ganar la Presidencia controlaría dos de tres. Y ya nos han hecho saber explícitamente y han avanzado en la negociación para subsumir toda la rama judicial en una única corte que nombraría el Gobierno, ya sea por nominación del Ejecutivo o del Congreso, que igual ya controla”, argumentó López.

Petro muy cerca, señala encuesta

De acuerdo con una encuesta divulgada por el medio colombiano W Radio y elaborada por la firma Datexco, la intención de voto para el próximo 17 de junio se encuentra así: 46% en favor de Iván Duque y 40% para Petro. El voto en blanco, por su parte, fue la elección del 13,6 % de los encuestados.

Según este mismo sondeo, el candidato de la Colombia Humana sería el más popular entre los votantes jóvenes, especialmente los que tienen entre 18 y 34 años. Duque, por su parte, obtendría ventaja en la población entre los 35 y 55 o más años.

El aspirante uribista obtuvo el mayor porcentaje en intención de voto en las regiones central y oriental, mientras que en las regiones caribe y pacífico, lo hizo Petro, así como en la capital del país, Bogotá, donde administró entre 2012 y 2015.

El sondeo indica la espectacular remontada de Petro con respecto a los resultados oficiales obtenidos en la primera vuelta electoral. En esa oportunidad, Iván Duque obtuvo 39,14% de los sufragios, mientras que Petro logró 25,08%.

Los números actuales indican que el candidato de la Colombia Humana crece en 15 puntos porcentuales (gracias a los más recientes espaldarazos que ha recibido), mientras el uribista sólo ha podido incrementar su intención de voto en poco más de 6 puntos.