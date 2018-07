Al parecer los satélites y las cámaras estadounidenses funcionan correctamente y esta sensación de que nos vigilan no desde afuera del espacio, sino entre el planeta es una realidad a diario que no puede ocultarse con un dedo. Estos avances tecnológicos disponibles permiten ubicar virtualmente un sitio específico, así como restaurantes, hoteles, teatros y negocios generales. Además, de imágenes que no imaginas encontrar y que te sorprenderás al ver cuando estas capturas pueden darse en detalles.

Si usted duda de las cámaras de Google Maps y de que estamos siendo vistos por otros; entonces te impactará saber que un usuario decidió hacer un recorrido en su pantalla por la ciudad de Nogales, ubicada en el estado fronterizo de Sonora, al norte de México y visualizó una polémica imagen que lo dejó boquiabierto.

Un hombre que se encontraba en una de las calles de la zona más peligrosas de la nación azteca, se bajó los pantalones para mostrar su trasero desnudo a las cámaras de Google. Este hecho ocurrió en mayo de 2015 y las imágenes captadas todavía no son censuradas por el Internet.

En la imagen se aprecia como el desnudista observa a otro hombre desconcertado por la acción de éste y a una mujer ubicada cerca del lugar. Al Parecer no es la primera vez que estos hallazgos han quedado inmortalizados por el conductor del auto de Google Maps.

Para que su cuerpo y acciones públicas no le hagan famoso o no se sorprenda, trate de no cometer este tipos de acciones y evite los momentos vergonzosos que podrían sonrojar no sólo a los internautas, sino a usted mismo.