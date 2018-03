El movimiento Nuevo Perú, que engloba a la mayoría de la izquierda peruana con representación parlamentaria, pidió una reforma constitucional y que se convoque a nuevas elecciones generales en el país.

El pedido fue elevado en una conferencia de prensa, pero aludiendo al vicepresidente Martín Vizcarra, que este viernes asumirá la presidencia en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski,

La presidenta de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, declaró que “cuando hablamos de nuevas elecciones, hablamos de elecciones con nuevas reglas de juego para que no vuelvan los que nos llevaron a esta crisis pretendiendo darnos reglas de moral”.

Las “nuevas reglas de juego” deben dictarse “para frenar el dinero sucio en la política”, añadió Mendoza, que estuvo acompañada por legisladores de su movimiento. “Lo que pedimos al señor Martín Vizcarra es que impulse rápidamente una reforma política electoral profunda para que estas nuevas elecciones puedan ser de verdad”, sostuvo quien fue en 2016 la tercera candidata más votada.

En ese sentido, la izquierda peruana también pidió a Vizcarra que defienda la autonomía del sistema de justicia, para garantizar que sigan las investigaciones por corrupción y se implemente un plan de reactivación de la economía y el empleo.

En la misma línea, el ex candidato presidencial del partido centrista Acción Popular (AP), Alfredo Barnechea, señaló que Vizcarra debe convocar a nuevas elecciones: “El señor Vizcarra no está sumido en la Presidencia por muerte accidental de alguien ni por un accidente, él es un presidente de transición (porque) no tiene mayoría legislativa”, afirmó Barnechea.

Este jueves, el diario La República publicó los resultados de un sondeo de opinión realizado antes de la renuncia de Kuczynski, según el cual el 49% de los peruanos estaba a favor de nuevas elecciones si el gobernante dejaba el cargo.

Fuente: América XXI