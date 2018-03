“Muchas gracias, buenas tardes, que Dios bendiga al Perú”. Así finalizó el mensaje televisado que dio Pedro Pablo Kuczynski (PPK), comunicando su renuncia a la presidencia del país vecino, un día antes que se discuta un nuevo proceso de vacancia en su contra.

El renunciado mandatario, acusó a la “mayoría legislativa” de una constante obstaculización y ataques en su contra, “desde el primer día” de su gobierno. Según PPK, “esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad, que le hace un enorme daño al país y no nos permite avanzar”.

“Se han presentado muchas interpelaciones, censuras de ministros y de un gabinete entero, y un proceso de vacancia en contra de mí persona, con el pretexto de que yo había supuestamente mentido sobre mi vida profesional e incluso, una vez superado este trance, el 21 de diciembre se ha vuelto a la carga, con una nueva moción, que tiene los mismos argumentos y contiene los mismos hechos que se rechazaron en la primera, hace solo tres meses”, afirmó Kuczynski en el registro que fue grabado antes de abandonar el Palacio de Gobierno.

Rodeado por sus ministros, PPK aseveró que “dentro de este clima y en medio de este segundo proceso de vacancia, muchos parlamentarios expusieron que su voto debía se de conciencia y no de consigna. Inmediatamente después, aparecieron grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas, que daban la impresión que el gobierno estaba ofreciendo obras a cambio de votos, a favor de los congresistas que iban a votar en conciencia”.

El ahora ex presidente peruano aludía a los videos que dio a conocer el partido opositor Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. Uno de los registros mostraba a su hermano, Kenji Fujimori, ofreciendo a otro congresista el desarrollo de obras públicas a cambio de un voto de rechazo al pedido de destitución que pesaba sobre Kuczynski.

Según el mandatario saliente, “todo esto ha generado una grave distorsión del proceso político y de la discusión sobre el proceso de vacancia, que debió llevarse a cabo de manera alturada, transparente y sin alteraciones, pero no ha sido así. Han sucedido hechos que recuerdan épocas tristes, que se produjeron en el pasado y que esperábamos ya estaban superadas en el país”.

“Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mi me negaron”, expresó PPK.

“No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Habrá una transición constitucionalmente ordenada”, aseguró el renunciado jefe de Estado.

“La oposición ha tratado de pintarme como si fuera una persona corrupta y ha conseguido hasta afectar a un grupo de trabajadores sencillos y honestos que laboran en mi domicilio, involucrándolos injustamente en esta artimaña de demolición en contra del gobierno. Rechazo categóricamente estas afirmaciones nunca comprobadas y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos”, dijo Kuczynski en los últimos pasajes de su mensaje a la nación.

El Ciudadano