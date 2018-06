“Hemos vuelto a un Ecuador anclado a las políticas de los años 90′. Ahora regresa un vicepresidente de los Estados Unidos y se sentarán las bases de la política exterior que piden las élites: discutir un acuerdo de libre comercio, la agenda de seguridad en la frontera, la lucha contra las drogas, los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua“, señaló Giovanna Tassi, periodista y exdirectora de Radio Nacional de Ecuador, en relación con la visita a Quito del vicepresidente Mike Pence, este miércoles 27 de junio.

“Los temas secretos del encuentro son: Julian Assange, una piedra en el zapato para Washington y ver si el Comando Sur puede tener de nuevo una base militar en Manta, la misma que cerró el expresidente Rafael Correa en 2009″, añadió.

Lenin Moreno busca perfilar un gobierno que se diferencie del de su antecesor.

“Con la visita de Pence, Moreno quiere asegurarse una especie de estabilidad social que necesita porque sus llamados al diálogo no han servido para nada, dado que ha habido un cambio radical en el equipo que toma las decisiones. Correa no está aquí en Ecuador y las encuestas demuestran que Moreno ha perdido mucha credibilidad. Ha pasado un año culpando al presidente anterior. El tema ya está desgastado. Pero van a hacer todo lo posible para que Correa no vuelva a Ecuador. No creo que lleguemos al nivel de encarcelarlo como lo han hecho en Brasil con el expresidente Lula“, concluyó.

“Lula ya no es un preso, sino un secuestrado político”

En ‘Voces del Mundo’ se entrevistó además a María Silvia Portela do Castro, consultora sindical de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Brasil, quien se refirió a la situación judicial que enfrenta el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“No hay pruebas en el proceso, por lo que la sentencia contra Lula se basa en la nada. Aun así se determinó la inmediata ejecución de la pena. Eso contradice la ley en Brasil, porque la pena se debe empezar a cumplir cuando se agotan todos los recursos posibles. El problema es que la justicia brasileña está asumiendo posiciones políticas. Lula ya no es un preso político, sino un secuestrado político, porque no quieren que salga hasta las elecciones”, sostuvo.

Ella aseguró que Lula será el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, aunque se busque mantenerlo en prisión hasta los comicios del 7 de octubre. “Si Lula es candidato, gana en primera vuelta. Ha crecido su apoyo en este último tiempo porque la gente se dio cuenta de lo absurdo de la situación. Es casi surrealista”, dijo.

Al comentar la visita de Pence a Brasil, Portela do Castro aseguró que hay un total alineamiento del presidente Michel Temer con los planes de la Casa Blanca en la región.

“Toda la política de cambio de Petrobras está beneficiando a las grandes empresas norteamericanas de exportación de productos petrolíferos. Además, EE. UU. busca instalar a sus militares en la base de Alcántara, en el norte de Brasil”, explicó.