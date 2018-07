La inmigrante guatemalteca Yeni González fue arrestada y separada de sus tres hijos en la frontera sur estadounidense el 19 de mayo. Una tragedia ocasionada por las políticas del presidente Donald Trump. Sin embargo, este martes logró reencontrarse con ellos en Nueva York.

Esta madre de 29 años pudo reunirse con sus hijos gracias a la movilización de cientos de voluntarios en Estados Unidos. Semanas atrás, Trump firmó una orden ejecutiva para, presuntamente, evitar que siguieran ocurriendo casos similiares. Pero aún hay 400 mamás que siguen separadas de sus hijos.

La movilización para ayudar a González comenzó hace ocho días, cuando la periodista de Nueva York Julie Schwietert Collazo, de 40 años, escuchó en la radio a un abogado hablando de esta migrante guatemalteca y de sus hijos enviados a un lugar de acogida en Nueva York, un bastión a favor de la inmigración a miles de kilómetros de la frontera.

Collazo lanzó una campaña de recaudación de fondos en el sitio web GoFundMe. Reunió los 7.500 dólares requeridos para la fianza que permitió sacar a González del centro donde había sido detenida en Eloy, Arizona.

Quedaba por organizar su viaje a Nueva York. Muchos conductores voluntarios se turnaron durante cuatro días para que González pudiera cruzar EE. UU. de oeste a este. Una familia de Queens se ofreció luego a hospedarla. Otra recaudación en redes sociales, impulsada por la presentadora estrella de MSNBC, Rachel Maddow, ferozmente anti-Trump, logró hasta el martes por la mañana 40.00 dólares, según Collazo.

Una tragedia convertida en ¿show mediático?

Una veintena de cámaras registraron el ingreso de la joven guatemalteca en los Cayuga Centers de Harlem, acompañada de su abogado y del congresista Adriano Espaillat, un inmigrante de República Dominicana llegado de niño a Estados Unidos.

Una hora y media más tarde, González salió con lágrimas en los ojos y expresó su alegría por volver a ver a sus hijos. Con voz quebrada, apenas audible, abrazó a Espaillat y agradeció a todos los que la habían ayudado. “Estoy muy feliz, mi corazón está lleno de alegría porque me dejan verlos, espero que todo esto termine pronto, porque todo lo que quiero es estar con ellos y que ya no estemos separados”, dijo en español, mostrando a los periodistas un chupetín que su hija le había dado.

“Vivimos en Estados Unidos un momento horrible, donde las mujeres como ella están separadas de sus hijos“, dijo Espaillat, legislador de la oposición demócrata. “Necesitamos asegurarnos de que el proceso de reunificación familiar se acelere”. Por su parte, González señaló que otras 400 madres seguían detenidas en el centro del cual fue liberada.

La batalla de Yeni aún está lejos de haber terminado, dijo su abogado, José Xavier Orochena. González no podrá recuperar la custodia de sus hijos de cinco, ocho y diez años, hasta que se complete la toma de huellas dactilares, lo cual llevará “un mes en el mejor de los casos”, manifestó. Y no hay garantía de que su solicitud de asilo no sea finalmente rechazada, en cuyo caso, toda la familia sería expulsada. Mientras tanto, González puede visitar a sus tres hijos regularmente, “todos los días si lo desea”, expresó.