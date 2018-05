Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) revela que limitar el calentamiento global conforme a los objetivos del Acuerdo de París de las Naciones Unidas podría además frenar la expansión del dengue hacia áreas donde la incidencia es actualmente baja.

Una trayectoria donde el calentamiento global aumenta hasta en 3,7 grados centígrados podría llevar a un aumento de hasta 7,5 millones de casos de dengue adicionales hacia mediados de este siglo.

El dengue es una enfermedad tropical causada por un virus y transmitida por mosquitos. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular. La enfermedad es endémica en más de 100 países e infecta cada año alrededor de 390 millones de personas alrededor del mundo. Se estima que 54 millones de casos ocurren anualmente en Latinoamérica y el Caribe.

Los mosquitos que transmiten el virus del dengue se desarrollan en condiciones cálidas y húmedas. Por lo tanto, es común encontrarlos en áreas con estas condiciones climáticas. A la fecha no existe un tratamiento específico para la enfermedad ni una vacuna efectiva contra ella. La enfermedad es rara vez mortal.

Felipe de Jesús Colón-González, el investigador líder perteneciente a la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad de East Anglia y al Centro Tyndall de Investigación para el Cambio Climático mencionó que: “Existe una creciente preocupación acerca de los impactos potenciales del cambio climático en la salud humana. Mientras se reconoce que limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados sería benéfico para la salud pública, la magnitud de tales beneficios permanece aún sin ser cuantificada.”

“Este es el primer estudio en demostrar que reducir el calentamiento global de 2 grados centígrados (°C) a 1,5 grados centígrados podría traer beneficios importantes para la salud pública.”



El Acuerdo de París de las Naciones Unidas busca mantener la temperatura media global por debajo de los 2°C y hacer los posible por limitarla a 1,5°C por encima del nivel estimado a la época preindustrial.

El equipo de investigadores utilizó casos sospechosos y casos confirmados por pruebas de laboratorio reportados en Latinoamérica y los analizó utilizando modelos computacionales para predecir los impactos del calentamiento global bajo varios escenarios climáticos.

Los investigadores encontraron que limitar el calentamiento global a 2°C podría reducir el número de casos de dengue anuales hasta en 2,8 millones hacia mediados de este siglo comparado con un escenario donde la temperatura global media aumenta hasta 3.7°C.

Limitar el calentamiento global hasta 1,5°C produciría una disminución adicional en el número de casos de dengue de hasta 0,5 millones al año.



El sur de México, los países Caribeños, el norte de Ecuador, Colombia, Venezuela y los estados costeros de Brasil serán los más afectados por los aumentos en la incidencia de dengue.

Los investigadores también encontraron que limitar el calentamiento global podría disminuir la expansión de la enfermedad hacia áreas donde la incidencia es actualmente baja como Paraguay y el norte de Argentina.

Iain Lake, también de la Universidad de East Anglia añadió: “Comprender y cuantificar los impactos del calentamiento global en la salud humana es crucial para la preparación y la respuesta adecuada de los sistemas de salud pública.”

“El calentamiento global ha alcanzado ya 1°C por encima de los niveles preindustriales y su trayectoria actual, si los países cumplen con las reducciones de CO2 a las que se han comprometido, es de 3°C. Esto demuestra claramente que es necesario hace más por reducir las concentraciones de CO2 de manera expedita para evitar estos impactos”, refiere el informe.

El estudio fue liderado por la Universidad de East Anglia en el Reino Unido en colaboración con la Universidad del Estado de Mato Grosso en Brasil.